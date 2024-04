声優アーティスト・内田彩が、デビューアルバム『アップルミント』から最新アルバム『MUSIC』までの全73曲のインスト音源を収録した『AYA UCHIDA Complete Instrumental』を4月29日に配信リリースする。 これは、4月28日に神奈川・関内ホール 大ホールで開催した、昼夜異なるコンセプトライブ『AYA UCHIDA SPRING LIVE ACOUSTIC DAY / SW

ログインして続きを読む

The post 内田彩、デビューアルバムから全73曲のインスト音源を一挙配信 9月21日開催オーケストラコンサートの詳細発表 first appeared on GirlsNews.