ICExが、たましんRISURUホール 大ホールにて<ICEx First Concert Tour 2024 『SCRAMBLE PARTY!』>の追加公演を行い、初のツアーを完走した。2023年8月にシングル「CANDY」でメジャーデビューを果たし、2ndシングルの「シブヤ 午後6時」が"令和の待ち合わせソング"としても注目を集めているICEx。この日のライブはU-NEXTでの生配信(※アーカイブは5月12日まで)も実施され、会場だけでなく、全国各地のCOOLer(ファンの呼称)に向け、ありったけの愛を込めたパフォーマンスを披露した。

セットリスト

- OPENING -

M1. I'ts Party Time

M2. Play The Music

M3. シブヤ 午後6時

- MC -

M4. listen to your heart ※千田・八神

M5. COUNT DOWN

M6. ナイトフライト

M7. Destiny

- MC -

M8. 恋ソーダ ※阿久根・志賀・竹野

M9. 恋のDingDong

M10. Hug Hug Hug

M11. Dance Track ※中村・筒井・山本

M12. 恋心

M13. Member Sign

M14. Sunny Road

M15. CANDY

- ENCORE -

EN.1. Member Sign (1部はI'ts Party Time)

EN.2. ビリミ

リリース情報

3rdシングル「ビリミ」



▲通常盤(CDのみ) ▲通常盤(CDのみ)



▲初回限定盤A(CD+Blu-ray) ▲初回限定盤A(CD+Blu-ray)



▲初回限定盤B(CD+Blu-ray) ▲初回限定盤B(CD+Blu-ray)

2024年5月8日(水)発売

https://www.jvcmusic.co.jp/ICEx/bilimi/

■通常盤(CDのみ) VICL-37729 / 価格:\1,100 (税込)

M1, ビリミ / M2, Maniacs

■初回限定盤A(CD+Blu-ray) VIZL-2313 / 価格:\2,970 (税込)

M1, ビリミ / M2, Sunset Blue

[Blu-ray] ICEx いちご狩り

■初回限定盤B(CD+Blu-ray) VIZL-2314 / 価格:\2,970 (税込)

M1, ビリミ / M2, Cyber Groovin’

[Blu-ray] Documentary of ICEx First Concert Tour 2024『SCRAMBLE PARTY!』

ライブ・イベント情報

<ICEx summer concert 2024 “TASTING”>

2024年8月29日(木) 【東京】北とぴあ

2024年8月30日(金) 【東京】北とぴあ

※チケット等の詳細は後日発表予定

ライブ・イベント情報

<リリースイベント>

2024年5月3日(金・祝) @兵庫県・阪急西宮ガーデンズ 本館4Fスカイガーデン 木の葉のステージ

https://icex.jp/news/news30232/

2024年5月4日(土) @大阪府・もりのみやキューズモールBASE 1F BASEパーク

https://icex.jp/news/news30234/

2024年5月5日(日) @愛知県・エアポートウォーク名古屋 3階イベントステージ

https://icex.jp/news/news30236/

2024年5月6日(月・祝) @東京都

14:00開演

2024年5月8日(水) @東京都

2024年5月11日(土) @東京都

14:00開演

2024年5月12日(日) @東京都

14:00開演

関連リンク

◆ICEx オフィシャルサイト

◆ICEx オフィシャルYouTubeチャンネル

◆ICEx オフィシャルInstagram

◆ICEx オフィシャルTwitter

◆ICEx オフィシャルTikTok

オープニング映像に続き、本ツアーのメイン衣装となるピンクのセットアップを着用したメンバーがステージに登場。「ICEx First Concert Tour 2024 『SCRAMBLE PARTY!』、It's Party Time!!」気合いの入った志賀李玖の声が会場に響き渡り、ライブは2ndシングルのカップリング「It's party time!」からスタートした。スクリーンに映し出された街のネオンサインと、煌びやかなミラーボールが幕開けにふさわしい華やかさを演出。メンバーは肩を組んだり、笑顔でアイコンタクトを交わしたりしながら笑顔でパフォーマンスを繰り広げていた。2曲目「Play The Music」もライブ感たっぷりのナンバーで、COOLerもカラフルなペンライトを全力で揺らしながらリアクション。「始まりました、SCRAMBLE PARTY!最後の最後まで、声出して盛り上がっていきましょう!」という阿久根温世の呼びかけで始まった「シブヤ 午後6時」はCOOLerとの掛け合いもバッチリで、ステージと客席の距離はどんどん近くなっていった。中盤のセクションでは、このツアーのために制作されたユニット曲も披露。雨音のSEから始まった「listen to your heart」は、千田波空斗と八神遼介のボーカルをフィーチャーしたナンバーで、異なる個性を持った2人の声はゆっくりと重なりながら物語を織り成していく。ICExの新たな魅力とさらなる可能性を感じさせるこのパフォーマンスには、COOLerも釘付けといった様子だった。トレンチコートとハットを身に纏い、クールかつエモーショナルなダンスブリッジを経て披露されたのは、大人の色気を全面に打ち出した「COUNT DOWN」。後半、ハットを脱ぎ捨てたメンバー同士が"顎クイ"するというパフォーマンスもあり、客席からは悲鳴のような歓声があがっていた。セクシーな仕草でトレンチコートを背中から滑り落とし、曲はゴージャスかつ大人なムード全開のダンスチューン「ナイトフライト」へと続く。八神が「今ここで出会えていることは、奇跡じゃなく"Destiny"」と紹介した「Destiny」は、昨年夏に行われた「ICEx First concert “ICEx LOVEx YOU”」で初披露された楽曲。応援してくれている一人ひとりへの愛と感謝の気持ちを込め、8人は丁寧に歌い上げていた。お題に沿ったトークを展開するMCのコーナーを挟み、次のブロックは志賀李玖、阿久根温世、竹野世梛によるユニット曲「恋ソーダ」からスタート。白いベンチや白い傘を用いた演出で、アイドルらしさ全開の甘酸っぱいポップソングを笑顔で届けた。次の「恋のDingDong」と「Hug Hug Hug」では、二手に分かれたメンバーがステージと客席でパフォーマンス。客席にいるCOOLerはもちろん、配信用のカメラとも至近距離でコミュニケーションを取りながら笑顔を分かち合っていた。後半のセクションは、筒井俊旭、中村旺太郎、山本龍人によるDance Trackから。筒井のアクロバティックなパフォーマンス、中村の切れ味鋭いダンス、そして山本の弾けるような瑞々しい表現力で客席を魅了し、全員でのパフォーマンスを経てEBiDANの人気曲「恋心」を届けた。「Member Sign」ではスクリーンにメンバーそれぞれの子供時代の写真やICEx結成後のオフショットなどが映し出され、改めてメンバー個人の成長やグループとして積み重ねてきた時間を振り返るような演出も取り入れられていた。明るくポジティブな気持ちにさせてくれるダンスナンバー「Sunny Road」を披露した8人は、名残惜しそうに客席を見渡しながら整列。メンバーを代表し、志賀は「僕たちICExは、COOLerのおかげで1周年を迎えることができました。次にお届けする曲は大切な曲です。感謝を込めてお届けします」と挨拶し、記念すべきメジャーデビュー曲「CANDY」を披露した。曲の後半ではキャンディー型のバルーンが舞い降りるなど、ICExらしいポップでカラフルな本編のエンディングとなった。アンコールでは、ランダムボックスから選んだ楽曲を披露。昼公演では「It's party time!」が選ばれていたが、夜公演はメンバー自身もグッとくる演出だと語っていた「Member Sign」に決定。ステージと客席と配信、それぞれの距離を超えたハイタッチを楽しんでいた。最後のMCでは、無事に今日を迎えられたことやCOOLerの皆さんへの感謝を伝えた8人。志賀は「また一歩夢に近づいた感じだし、もっと大きなステージに皆さんを連れて行きたいなって感じました。これからもいろんな景色を一緒に見たい。まだまだスタートしたばかりだけど、これからも僕たちについてきてください!」と胸を張って挨拶し、八神は「至らないところをいつもカバーしてもらえて、皆さんに本当に感謝しています。僕の青春、僕の人生をICExに賭けられていることを誇りに思います」と涙ながらに伝えていた。たくさんの応援と積み重ねてきた経験を糧に、今後も夢に向かって前進していくことを誓った8人。ラストは5月8日にリリースされる3rdシングル「ビリミ」を披露し、「ICEx First Concert Tour 2024 『SCRAMBLE PARTY!』」を締め括った。Text:山田 邦子Photograph:Bromide,inまた、8月に東京・北とぴあ さくらホールにて開催される<ICEx summer concert 2024 “TASTING”>のチケットが+KIRARI「ICEx COOLer BOX」会員先行受付が開始となった。ICEx史上最大キャパのコンサートとなるので、チェックしていただきたい。さらに、このあと0時に先行配信となる3rdシングル「ビリミ」のOfficial Teaserも公開。本映像では、タイアップのフジテレビ系TVアニメ「逃走中 グレートミッション」に準えて、ハンターに扮したICExのメンバーにICExが追いかけられるシーンが描かれており、メンバーが複数のビジュアルでMusic Videoに登場することが明らかとなった。明日の「ビリミ」先行配信と併せて、お見逃しなく。