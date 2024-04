¥é¥ó¥Á¤â¿Íµ¤¡ª Âç¿Í¤Î±£¤ì²È¤ÇÌ£¤ï¤¦Á¯ÅÙÈ´·²¤ÎºÇ¹âµéÏÂµí¡ÊÅìµþ¡¦Åì¶äºÂ¡Ë

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は東銀座駅近くに移転オープンした、最高級の和牛をリーズナブルに楽しめるしゃぶしゃぶ・すき焼き専門店。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

銀座 塒(東京・東銀座)

写真:お店から

2024年2月、銀座6丁目にあった人気しゃぶしゃぶすき焼き専門店「花大根」が、東銀座駅から徒歩3分ほどの場所に「銀座 塒(ねぐら)」と店名も新たに移転オープンしました。現在、インバウンド需要もあり銀座が賑わっていますが、最近では歌舞伎座や築地本願寺といった観光のランドマークも多い東銀座も注目を浴びていて、今後さらに人気が出るエリアと思い、この地に移転を決めたそう。料理歴25年、海外でも活動経験のあるシェフが鮮度抜群の最高級和牛を提供します。

モダンな店内 写真:お店から

店名は「人の寝る場所や自分の家」という意味を持つ「塒(ねぐら)」。新店舗は東銀座駅を出てすぐで、銀座駅からも程近い好立地ながら、大人の隠れ家感があります。「しぶきアート」のテーブルや小物が彩る和モダンな空間で、天井が高く開放感もあり、居心地よく食事の時間を楽しめます。テーブル席の他、銀座の夜景も見える8名まで利用可能の個室も完備。全18席の店内は12名以上で貸切もできます。接待や会食、デートや記念日など、さまざまなシーンで利用できます。

和牛A5等級サーロイン 写真:お店から

同店では、産地をあえて固定せずその時のおいしい和牛だけを仕入れ、リーズナブルに提供。看板メニューは、赤身と脂身のバランスが良いA4等級和牛のリブロースとA5等級和牛もも、2種類が楽しめる「和牛赤身メインの霜降り190gコース」8,690円。また、「和牛A5等級サーロイン180gコース」12,980円は、最高級の和牛A5等級のサーロインを堪能できるスペシャルなコースです。



同店の和牛A5サーロインは雌牛にこだわって限定で仕入れています。その理由は、雌牛の脂の溶ける温度が低く、口に入れるとすぐに溶け、その溶けた脂が肉のエキスと混ざりあい舌の上でまろやかな味わいを醸してくれることで、肉の旨みや甘みを感じることができるから。コースは5,995円のものから用意していて、いずれのコースも「しゃぶしゃぶ」か「すき焼き」かを選べます。

すき焼き 写真:お店から

甘さ控えめの割下、そして12種もの野菜と共に味わう「すき焼き」は、割下と肉の良い香りが鼻をくすぐります。最高級の和牛をさっと炙って、まずは徳島県産のすだちで一口。サッパリと、かつ肉の甘みが引き立ち上品な味わいを楽しめます。その後は、淡い青色の殻が神秘的な卵・南米チリ原産のニワトリ「アローカナ」の卵にからめれば、深みが増した肉の旨みが口いっぱいに広がります。「アローカナ」の産卵頻度は3日に1個と超貴重。味も濃厚で栄養価が高く、国産和牛との相性も抜群です。〆には珍しい伊勢うどん。甘辛いすき焼きの味を吸ったうどんは、格別なおいしさです。

しゃぶしゃぶ 写真:お店から

鮮度抜群かつ最高級の黒毛和牛を、さっと湯にくぐらせて食べる「しゃぶしゃぶ」には、大分県の天然炭酸水を使用しています。ミネラル豊富な炭酸水の効果で肉がより軟らかくなり、素材の旨みを最大限に引き出します。タレはえぐみがなくクリーミーな「ごまダレ」や、酸味を抑えた「ポン酢」。国内外から厳選した6種もの塩や豊富な薬味もあり、味変を楽しめます。同店のおすすめは柚子胡椒×ポン酢や、ラー油×ごまだれ。是非試してみてください。

あぶり和牛刺すき焼き重 写真:お店から

ランチタイムには、しゃぶしゃぶで使用している生でも食べられるほど上質な和牛リブロースを、かるく炙ったお重「あぶり和牛刺とろろ重」1,350円や、看板メニューのあぶり和牛刺重のすき焼き味「あぶり和牛刺すき焼き重」1,380円、上記2種類を楽しめる「あぶり和牛刺とろろ&すき焼き重」1,580円などを用意。和牛の量は料金をプラスすれば増量も可能です。リーズナブルな価格で、肉本来の旨みを存分に楽しめると評判になっています。お箸を持ち帰りできるというサービスも、うれしいサプライズ。ランチタイムは50名限定での提供になるので、確実に席を確保したい場合は早めの訪問がおすすめです。



好みのお猪口を選べます 写真:お店から

ドリンクは定番モノからレアなものまで幅広くそろっています。ビールは日本酒メーカーが造るクラフトビールなど、珍しいものも積極的に取り入れて、日本酒も旬のものから希少なものまで多数。タイミングによってはレアな一点物にも出会えることも。余った場合は、持ち帰りやボトルキープも可能です。日本各地の窯元から厳選した、遊び心あるお猪口を気分に合わせて選べるのもうれしい演出。

某高級有名店と同じお肉を、畜産家と懇意のため 「有名店の半額以下」とリーズナブルに提供するしゃぶしゃぶ・すき焼き専門店。接待やデート、家族や友人との会食で、最高級のお肉や希少なお酒を楽しんでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

すき焼き 写真:お店から

『最初の1枚は焼いてくれます。すき焼き最初は酢橘でがおすすめとのこと。

お肉がとにかくとろとろで美味しい。。。噛まなくて飲める。

アローカナの卵も意外とあっさりしていてくどくなく食べられます。

私はそのまま、もしくは酢橘で食べるのが好きでした!

締めは伊勢うどん

こちらは温泉たまごと一緒に食べます。

※伊勢うどんはとても柔らかいので、混ぜすぎると切れてしまうので注意

モチモチプルプルうどんに甘め濃厚温泉たまごが相性◎

すき焼きがあまりにも美味しくて、しゃぶしゃぶも食べてみたい!となり、追加でしゃぶしゃぶも追加してしまいました!!!!』(もざかなさん)

あぶり和牛刺すき焼き重 特上 出典:qk東京グルメさん

『今回は頂いたのはこちら

「あぶり和牛刺すき焼き重 特上」(和牛は2倍)1,999円

ランチ予算 並1,350円〜

和牛が口の中でとろ〜ととろけていく

ペロリと完食

花大根時代と同じく

使ったお箸はお持ち帰りもできます

オープンの間しばらくは整理券制にするよう

ランチは50食限定、オープン初日から大反響だったので

銀座ランチにぜひ♪』(qk東京グルメさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆銀座 塒住所 : 東京都中央区銀座4-10-1 AZAビル 10FTEL : 050-5592-7780

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:佐藤明日香

The post ランチも人気! 大人の隠れ家で味わう鮮度抜群の最高級和牛(東京・東銀座) first appeared on 食べログマガジン.