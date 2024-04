内田彩が、デビューアルバム『アップルミント』から最新アルバム『MUSIC』までの全73曲のインスト音源を収録した『AYA UCHIDA Complete Instrumental』を4月29日に配信リリースする。これは、4月28日に神奈川・関内ホール 大ホールで開催した、昼夜異なるコンセプトライブ<AYA UCHIDA SPRING LIVE ACOUSTIC DAY / SWEET POP NIGHT>で発表。昼公演では彼女がアコースティックギターの弾き語りに初挑戦、夜公演では群馬県のマスコットぐんまちゃんとぐんまちゃんのお友達のあおま、みーみが駆け付け「∞リボンをギュッと∞ (ぐんまちゃんダンス)」を披露するなど、サプライズ満載の一日となった。配信に先駆けて、彼女のYouTubeチャンネルでは『AYA UCHIDA Complete Instrumental』の全曲を繋いだ5時間超えの映像が視聴できる。

リリース情報



























2024/4/29配信「AYA UCHIDA Complete Instrumental -アップルミント-」アップルミント/Breezin'/Sweet Rain/ONE WAY/Growing Going/オレンジ/キックとパンチどっちがいい?/Merry Go/ピンク・マゼンダ/泣きべそパンダはどこへ行った/ドーナツ配信URL : https://AyaUchida.lnk.to/Inst_AppleMint「AYA UCHIDA Complete Instrumental -Blooming!-」Blooming!/スニーカーフューチャーガール/Like a Bird/最後の花火/Go! My Cruising!/ Let it shine/ハルカカナタ/いざゆけ! ペガサス号/妄想ストーリーテラー/Daydream/with you配信URL : https://AyaUchida.lnk.to/Inst_Blooming「AYA UCHIDA Complete Instrumental -Sweet Tears/Bitter Kiss-」Floating Heart/color station/リードを外して/笑わないで/Sweet Dreamer/Party Hour Surprise!/ afraid.../シリアス/MELODY/キリステロ/Ruby eclipse/絶望アンバランス配信URL : https://AyaUchida.lnk.to/Inst_SweetTears_BitterKiss「AYA UCHIDA Complete Instrumental -ICECREAM GIRL-」SUMILE SMILE/Everlasting Parade/What you want!/ Yellow Sweet/Say Goodbye,Say Hello/Close to you/Holiday/Under Control/カレイドスコープロンド/Blue Flower/Frozen/EARNEST WISH/Ordinary配信URL : https://AyaUchida.lnk.to/Inst_ICECREAM_GIRL「AYA UCHIDA Complete Instrumental -Ephemera-」So Happy/Sweet Little Journey/Bright way/Sign/Candy Flavor/DECORATE/カレンデュラ、揺れる/Inferior Mirage/ANSWER/グロー/ソレイユを臨んで/Our Wind/Beautiful world/リボンシュシュ配信URL : https://AyaUchida.lnk.to/Inst_Ephemera「AYA UCHIDA Complete Instrumental -MUSIC-」Reverb/声/Pale Blue/Destiny/Canary Yellow/KANRANSHA/Preview/Endless roll/まるで元気/Roman tic-tac/Because of you/運命じゃなかった配信URL : https://AyaUchida.lnk.to/Inst_MUSIC