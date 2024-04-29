2024/4/29配信「AYA UCHIDA Complete Instrumental -アップルミント-」アップルミント/Breezin'/Sweet Rain/ONE WAY/Growing Going/オレンジ/キックとパンチどっちがいい?/Merry Go/ピンク・マゼンダ/泣きべそパンダはどこへ行った/ドーナツ配信URL : https://AyaUchida.lnk.to/Inst_AppleMint「AYA UCHIDA Complete Instrumental -Blooming!-」Blooming!/スニーカーフューチャーガール/Like a Bird/最後の花火/Go! My Cruising!/ Let it shine/ハルカカナタ/いざゆけ! ペガサス号/妄想ストーリーテラー/Daydream/with you配信URL : https://AyaUchida.lnk.to/Inst_Blooming「AYA UCHIDA Complete Instrumental -Sweet Tears/Bitter Kiss-」Floating Heart/color station/リードを外して/笑わないで/Sweet Dreamer/Party Hour Surprise!/ afraid.../シリアス/MELODY/キリステロ/Ruby eclipse/絶望アンバランス配信URL : https://AyaUchida.lnk.to/Inst_SweetTears_BitterKiss「AYA UCHIDA Complete Instrumental -ICECREAM GIRL-」SUMILE SMILE/Everlasting Parade/What you want!/ Yellow Sweet/Say Goodbye,Say Hello/Close to you/Holiday/Under Control/カレイドスコープロンド/Blue Flower/Frozen/EARNEST WISH/Ordinary配信URL : https://AyaUchida.lnk.to/Inst_ICECREAM_GIRL「AYA UCHIDA Complete Instrumental -Ephemera-」So Happy/Sweet Little Journey/Bright way/Sign/Candy Flavor/DECORATE/カレンデュラ、揺れる/Inferior Mirage/ANSWER/グロー/ソレイユを臨んで/Our Wind/Beautiful world/リボンシュシュ配信URL : https://AyaUchida.lnk.to/Inst_Ephemera「AYA UCHIDA Complete Instrumental -MUSIC-」Reverb/声/Pale Blue/Destiny/Canary Yellow/KANRANSHA/Preview/Endless roll/まるで元気/Roman tic-tac/Because of you/運命じゃなかった配信URL : https://AyaUchida.lnk.to/Inst_MUSIC

＜AYA UCHIDA Symphonic Concert 2024 〜Daydream〜＞＜AYA UCHIDA Symphonic Concert 2024 〜Moonnight〜＞公演日：2024年9月21日（土）【Daydream】 13:30 開場 / 14:30 開演【Moonnight】 17:00 開場 / 18:00 開演会場：東京オペラシティコンサートホール タケミツ メモリアル出演：内田彩音楽監督・指揮：大嵜慶子演奏：グランドフィルハーモニック東京★内田彩 OFFICIAL WEBSITEチケット特別先行開始全席指定：￥9,900（税込）全席指定昼夜通しチケット＋特典グッズ付き：￥19,500（税込）※未就学児童入場不可/枚数制限4枚まで※昼夜通しチケットの販売は座席は同じとなります。内田彩 OFFICIAL WEBSITE 有料会員特別先行2024年4月28日（日）21:00-5月12日（日）23:59[申込はこちらから]https://aya-uchida.net/

ライブ・イベント情報



＜AYA UCHIDA SPRING LIVE ACOUSTIC DAY / SWEET POP NIGHT＞ニコニコ生放送配信チケットが5月12日（日）20:00まで販売中公演日：2024年4月28日（日）会場：関内ホール 大ホール【チケット価格】＜ACOUSTIC DAY＞animelo+会員：3,650円（税込）＋サービス手数料365円通常価格：4,200円（税込）＋サービス手数料420円＜SWEET POP NIGHT＞animelo+会員：3,650円（税込）＋サービス手数料365円通常価格：4,200円（税込）＋サービス手数料420円【視聴チケット購入特典】＜全員＞「ACOUSTIC DAY」「SWEET POP NIGHT」それぞれ異なる特典映像あり（後日配信）＜抽選＞チケット購入者の中から抽選で3名様にサイン入りグッズプレゼント【販売期間】2024/5/12(日)20:00まで【タイムシフト視聴期間】2024/5/12(日)23:59まで※本番組はタイムシフト期間中何度でも、生放送終了後に視聴することが可能です。※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。【配信ページ】＜AYA UCHIDA SPRING LIVE ACOUSTIC DAY＞https://live.nicovideo.jp/watch/lv344464173＜AYA UCHIDA SPRING LIVE SWEET POP NIGHT＞https://live.nicovideo.jp/watch/lv344464190【配信チケット購入ページ】https://dwango-ticket.jp/project/tVcQd6jQsV