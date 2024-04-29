内田彩、デビューアルバム『アップルミント』から全73曲のインスト音源一挙配信
内田彩が、デビューアルバム『アップルミント』から最新アルバム『MUSIC』までの全73曲のインスト音源を収録した『AYA UCHIDA Complete Instrumental』を4月29日に配信リリースする。
これは、4月28日に神奈川・関内ホール 大ホールで開催した、昼夜異なるコンセプトライブ＜AYA UCHIDA SPRING LIVE ACOUSTIC DAY / SWEET POP NIGHT＞で発表。昼公演では彼女がアコースティックギターの弾き語りに初挑戦、夜公演では群馬県のマスコットぐんまちゃんとぐんまちゃんのお友達のあおま、みーみが駆け付け「∞リボンをギュッと∞ (ぐんまちゃんダンス)」を披露するなど、サプライズ満載の一日となった。配信に先駆けて、彼女のYouTubeチャンネルでは『AYA UCHIDA Complete Instrumental』の全曲を繋いだ5時間超えの映像が視聴できる。
内田彩は、現在アーティストデビュー10年目を掲げて活動中。＜AYA UCHIDA SPRING LIVE＞は5月12日までアーカイブ視聴チケットが販売。当日のビジュアルを使用したライブグッズの事後通販も決定している。
リリース情報
「AYA UCHIDA Complete Instrumental -アップルミント-」
アップルミント/Breezin'/Sweet Rain/ONE WAY/Growing Going/オレンジ/キックとパンチどっちがいい?/Merry Go/ピンク・マゼンダ/泣きべそパンダはどこへ行った/ドーナツ
配信URL : https://AyaUchida.lnk.to/Inst_AppleMint
「AYA UCHIDA Complete Instrumental -Blooming!-」
Blooming!/スニーカーフューチャーガール/Like a Bird/最後の花火/Go! My Cruising!/ Let it shine/ハルカカナタ/いざゆけ! ペガサス号/妄想ストーリーテラー/Daydream/with you
配信URL : https://AyaUchida.lnk.to/Inst_Blooming
「AYA UCHIDA Complete Instrumental -Sweet Tears/Bitter Kiss-」
Floating Heart/color station/リードを外して/笑わないで/Sweet Dreamer/Party Hour Surprise!/ afraid.../シリアス/MELODY/キリステロ/Ruby eclipse/絶望アンバランス
配信URL : https://AyaUchida.lnk.to/Inst_SweetTears_BitterKiss
「AYA UCHIDA Complete Instrumental -ICECREAM GIRL-」
SUMILE SMILE/Everlasting Parade/What you want!/ Yellow Sweet/Say Goodbye,Say Hello/Close to you/Holiday/Under Control/カレイドスコープロンド/Blue Flower/Frozen/EARNEST WISH/Ordinary
配信URL : https://AyaUchida.lnk.to/Inst_ICECREAM_GIRL
「AYA UCHIDA Complete Instrumental -Ephemera-」
So Happy/Sweet Little Journey/Bright way/Sign/Candy Flavor/DECORATE/カレンデュラ、揺れる/Inferior Mirage/ANSWER/グロー/ソレイユを臨んで/Our Wind/Beautiful world/リボンシュシュ
配信URL : https://AyaUchida.lnk.to/Inst_Ephemera
「AYA UCHIDA Complete Instrumental -MUSIC-」
Reverb/声/Pale Blue/Destiny/Canary Yellow/KANRANSHA/Preview/Endless roll/まるで元気/Roman tic-tac/Because of you/運命じゃなかった
配信URL : https://AyaUchida.lnk.to/Inst_MUSIC
ライブ・イベント情報
＜AYA UCHIDA Symphonic Concert 2024 〜Moonnight〜＞
公演日：2024年9月21日（土）
【Daydream】 13:30 開場 / 14:30 開演
【Moonnight】 17:00 開場 / 18:00 開演
会場：東京オペラシティコンサートホール タケミツ メモリアル
出演：内田彩
音楽監督・指揮：大嵜慶子
演奏：グランドフィルハーモニック東京
★内田彩 OFFICIAL WEBSITEチケット特別先行開始
全席指定：￥9,900（税込）
全席指定昼夜通しチケット＋特典グッズ付き：￥19,500（税込）
※未就学児童入場不可/枚数制限4枚まで
※昼夜通しチケットの販売は座席は同じとなります。
内田彩 OFFICIAL WEBSITE 有料会員特別先行
2024年4月28日（日）21:00-5月12日（日）23:59
[申込はこちらから]
https://aya-uchida.net/
ライブ・イベント情報
ニコニコ生放送配信チケットが5月12日（日）20:00まで販売中
公演日：2024年4月28日（日）
会場：関内ホール 大ホール
【チケット価格】
＜ACOUSTIC DAY＞
animelo+会員：3,650円（税込）＋サービス手数料365円
通常価格：4,200円（税込）＋サービス手数料420円
＜SWEET POP NIGHT＞
animelo+会員：3,650円（税込）＋サービス手数料365円
通常価格：4,200円（税込）＋サービス手数料420円
【視聴チケット購入特典】
＜全員＞「ACOUSTIC DAY」「SWEET POP NIGHT」それぞれ異なる特典映像あり（後日配信）
＜抽選＞チケット購入者の中から抽選で3名様にサイン入りグッズプレゼント
【販売期間】
2024/5/12(日)20:00まで
【タイムシフト視聴期間】
2024/5/12(日)23:59まで
※本番組はタイムシフト期間中何度でも、生放送終了後に視聴することが可能です。
※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。
【配信ページ】
＜AYA UCHIDA SPRING LIVE ACOUSTIC DAY＞
https://live.nicovideo.jp/watch/lv344464173
＜AYA UCHIDA SPRING LIVE SWEET POP NIGHT＞
https://live.nicovideo.jp/watch/lv344464190
【配信チケット購入ページ】
https://dwango-ticket.jp/project/tVcQd6jQsV
関連リンク◆内田彩 オフィシャルサイト