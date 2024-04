ちゃんみなの全国ツアー<AREA OF DIAMOND 2>のツアーファイナルにて、アンコール終了後にちゃんみなプロデュースにいよるカラーコンタクト発売がサプライズ発表された。2023年12月からスタートした約2年ぶりのちゃんみなの全国ツアー<AREA OF DIAMOND 2>では。自身初となる宮城県 (SENDAI GIGS)での公演を皮切りに全国6都市8公演、そして初めてのアジア単独公演(韓国・香港・台湾)を3月に開催してきた。そのツアーファイナルとなる追加公演が、4月27日(土)・28日(日)の二日間、ぴあアリーナMM(神奈川)で開催されたものだ。





本編22曲に3曲のアンコールが披露され、本公演では2024年4月26日に発売となった新曲「FORGIVE ME」も初披露された。そしてアンコール終了後、突如サプライズにて発表されたのが「美人」の楽曲と共に映し出されたちゃんみなプロデュースのカラーコンタクトのビジュアル映像だった。同時にカラコンブランド「GAL NEVER DIE」の公式Instagramもオープンし、そこではプロデュースのみならずイメージモデルも務めるちゃんみなの姿が映し出されている。◆「AREA OF DIAMOND 2」セットリスト プレイリスト (※4月27日公演分)配信リンク:https://CHANMINA.lnk.to/AOD2setlist最新シングル「FORGIVE ME」4月26日(金)リリースhttps://chanmina.lnk.to/FORGIVEME◆ちゃんみなプロデュースカラーコンタクトブランド「GAL NEVER DIE」https://www.instagram.com/galneverdie