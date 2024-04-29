サッカーJ1リーグ第10節の10試合が、27日（土）、28日（日）に行われました。

今節上位チームが軒並み足踏み。前節首位のFC町田ゼルビアは、ジュビロ磐田に完封負け。2位セレッソ大阪は横浜F・マリノスと引き分け、3位サンフレッチェ広島も川崎フロンターレと引き分けで、勝ち点3を積み上げることができず。順位は得失点差で、セレッソ大阪が首位浮上となっています。

この他、前節4位のヴィッセル神戸は京都サンガF.C.に敗戦。5位名古屋グランパスも浦和レッズに敗戦。6位ガンバ大阪も鹿島アントラーズに敗戦。前節8位の柏レイソルまでの上位8チームが勝ち点3を得ることはできませんでした。

下位では、7試合ぶり勝利の京都サンガF.C.が17位浮上。北海道コンサドーレ札幌は3点のリードを守り切れず、湘南ベルマーレと引き分けで最下位脱出とはなりませんでした。

【J1第10節結果】

◆札幌 3−3 湘南（札幌ドーム）

得点【札幌】青木亮太（前半23 分、後半9分）、近藤友喜（前半42分）【湘南】畑大雅（後半22分）、福田翔生（後半40分）、鈴木雄斗（後半45分+3分）

◆FC東京 3−1 新潟（デンカビッグスワンスタジアム）

得点【FC東京】仲川輝人（前半39分）、白井康介（後半4分）、ディエゴ オリヴェイラ（後半17分）【新潟】早川史哉（後半45分）

◆磐田 2−0 町田（ヤマハスタジアム（磐田））

得点【磐田】松原后（後半1分）、ジャーメイン良（後半25分）

◆京都 1−0 神戸（ノエビアスタジアム神戸）

得点【京都】原大智（後半10分）

◆C大阪 2−2 横浜FM（ヨドコウ桜スタジアム）

得点【C大阪】レオ セアラ（前半45分+8分、後半23分）【横浜FM】水沼宏太（前半17分）、榊原彗悟（後半14分）

◆東京V 0−0 福岡（味の素スタジアム）

◆広島 2−2 川崎F（エディオンピースウイング広島）

得点【広島】大橋祐紀（前半38分）加藤陸次樹（後半30分）【川崎F】小林悠（後半20分）、山田新（後半29分）

◆浦和 2−1 名古屋（埼玉スタジアム2〇〇2）

得点【浦和】安居海渡（前半24分）、チアゴ サンタナ（後半25分）【名古屋】和泉竜司（後半45分+2分）

◆柏 1−1 鳥栖（三協フロンテア柏スタジアム）

得点【柏】島村拓弥（前半40分）【鳥栖】マルセロ ヒアン（前半14分）

◆鹿島 2−1 G大阪（パナソニックスタジアム吹田）得点【鹿島】仲間隼斗（前半27分）、濃野公人（後半9分）【G大阪】坂本一彩（前半39分）