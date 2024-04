アメリカのソルトレイクシティ国際空港で、不正搭乗した男が離陸直前の飛行機で見つかり、逮捕される事態が発生しました。男は航空券なしで搭乗したとのことで、容疑を全面的に認めています。Unticketed passenger removed from Delta flight in Salt Lake City, police say - CBS Newshttps://www.cbsnews.com/news/unticketed-passenger-removed-delta-flight-salt-lake-city/

Apple accountant Wicliff Fleurizard 'snuck onto Delta flight without a ticket after taking photo of child's boarding pass then hid in plane toilet' | Daily Mail Onlinehttps://www.dailymail.co.uk/news/article-13223501/Apple-accountant-snuck-Delta-flight-utah.html逮捕されたのはテキサス州ジョージタウン市在住の26歳男性であるウィクリフ・フルリザード容疑者です。フルリザード容疑者はスノーボード旅行でソルトレイクシティを訪れていたそうですが、フロリダから来た家族に会うために帰宅しなければならなかったとのこと。急きょ帰ることになったフルリザード容疑者は、友人からサウスウエスト航空の「バディパス」を譲り受けました。「バディパス」は、航空会社従業員が知り合いに発行できる格安の航空券で、座席の予約はできないものの、空席があれば飛行機に搭乗できるというチケットです。フルリザード容疑者はこのバディパスを使って保安検査を通過したものの、搭乗予定のサウスウエスト航空国内便が満席だったため、デルタ航空のゲートに向かったとのこと。フルリザード容疑者のバディパスはサウスウエスト航空のものなので、もちろんデルタ航空の便に搭乗することはできません。そこで、フルリザード容疑者は、他人の航空券をスマートフォンで無断で撮影。チケットには搭乗ゲートを通過するためのコードが印刷されているため、フルリザード容疑者はこのコードで搭乗ゲートを通過し、飛行機内のトイレに隠れました。そして乗客全員が飛行機に乗り込んだあとに空席を探し、そこに座るつもりだったそうです。しかし、乗り込んだ飛行機も満席だったため、フルリザード容疑者が座れる席はなかったとのこと。飛行機が滑走路に向かうために走り出したタイミングで、客室乗務員がトイレから出てきたフルリザード容疑者に声をかけてチケットの確認をしたところ、すでに別人が席に着いていたことから不正が発覚。飛行機は急きょゲートに引き返し、フルリザード容疑者は通報を受けた警察に逮捕されました。なお、飛行機はフルリザード容疑者を警察に引き渡したあと、30分遅れで出発したそうです。デルタ航空によると、フルリザード容疑者が無断で撮影したチケットの本来の持ち主だった少女は、搭乗ゲートを通過しようとした時にすでに誰かがそのチケットで通過していたことが判明し、トラブルになっていたそうです。フルリザード容疑者の逮捕後、スタッフが監視カメラの映像をチェックしたところ、フルリザード容疑者が少女のチケットの写真を撮影している様子が確認できたとのこと。記事作成時点でソルトレイクシティの刑務所に拘留中のフルリザード容疑者は容疑を認めた上で「ただ家に帰ろうとしただけなのです」と弁明しています。