「肝臓を奪われた妻」GWは第1〜5話 無料“イッキ見”企画を実施！伊原六花 戸塚純貴 桐山漣出演の電波ジャックも決定！
毎週火曜 24時24分〜24時54分 日本テレビ系 火曜プラチナイト枠で放送中の「ドラマDEEP」第一弾「肝臓を奪われた妻」。
明日4月30日（火）の第5話放送後から、TVerで第1話から最新の第5話まで全話を無料で見られる「“今だけ”イッキ見！DEEP WEEK」を実施！全5話を無料でイッキ見できるのは5月7日（火）の24時23分まで。
TVer：https://tver.jp/series/srrxm9ddki
この期間中、番組公式SNSでは“毎日”キャストインタビュー動画の発信、さらにTVer限定「サムネイルアート」の期間限定変更などを展開。「サムネイルアート」は第5話配信開始のタイミングでスタート。
そして明日4月30日（火）の日本テレビ「ZIP!」「DayDay.」「ヒルナンデス！」への伊原六花、戸塚純貴、桐山漣の生出演も決定！イッキ見できる「DEEP WEEK」のスタートを、3人が日テレ生番組を電波ジャックして盛り上げる。
TVerではオリジナルコンテンツも展開。撮影の裏側やキャストインタビューなど内容盛りだくさんの『カン妻の裏側スペシャル！！』、【5年前の優香（伊原六花）を救った春美（猫背椿）との出会い】を描いたスピンオフドラマ『優香と春美』の2本を現在配信中。これを見ればドラマ本編がより楽しくなること間違いなし！さらに、第5話放送後には、【4話から登場した謎のイケオジ黒田（原田龍二）が、なぜ優香の復讐を手伝うことになったか】が明かされるスピンオフドラマ第2弾『優香と黒田』も配信開始。
また、Hulu では第1話から最新話までいつでも全話を配信中。
◆「LINEマンガ」原作『肝臓を奪われた妻』無料話増量キャンペーン
「LINEマンガ」ではドラマの放送を記念して、原作webtoon『肝臓を奪われた妻』の無料話増量キャンペーンを開催。20話まで無料公開中！キャンペーン期間は6月7日（金）23:59まで。
◆番組概要
放送：日本テレビ系全国ネット 火曜プラチナイト 毎週火曜 24時24分〜24時54分放送
配信：TVer、Huluで見逃し配信
原作：Mana・JYUN『肝臓を奪われた妻』（「LINEマンガ」連載）
主題歌 : ちゃんみな 「FORGIVE ME」 (NO LABEL MUSIC/Warner Music Japan)
脚本：遠山絵梨香（「癒やしのお隣さんには秘密がある」）
演出：中前勇児、二宮崇
音楽 : 桶狭間ありさ
制作：下村忠文
プロデュース：明石広人
プロデューサー：桑原丈弥、秋元孝之
制作プロダクション：オフィスクレッシェンド
製作著作：日本テレビ
▼番組公式HP・SNS
ホームページ：https://www.ntv.co.jp/deep-kantsuma/
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Instagram：https://www.instagram.com/dramadeep_ntv/
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公式ハッシュタグ：#カン妻