5月4日は「スター・ウォーズの日」。限定記念グッズが【ディズニーフラッグシップ東京】で販売中

ゴールデンウイークは限定商品の発売も

ファン必見! 2024年5月4日「スター・ウォーズの日」は新宿の【ディズニーフラッグシップ東京】へ。今年は『スター・ウォーズ/ファントム・メナス(エピソード1)』の映画公開25周年。そこでたくさんのアニバーサリーグッズや限定商品が新登場。絶対訪ねておきたいです!スター・ウォーズシリーズに登場する名台詞 “May the Force be with you”(フォースと共にあらんことを。)を “May the 4th(5月4日)” にかけて制定された「スター・ウォーズの日」は、世界中でファンがお祝いをする日。そこで「MAY THE 4TH BE WITH YOU 2024」の文字が入った特別アイテムや、ダース・モールのレガシーライトセーバーなど限定商品やレア商品を用意します。

5月4日から発売予定の数量限定アイテムも

お気に入りのグッズを作るD-Made

キャストと一緒にお店を楽しむ

▲ディズニーフラッグシップ東京入口のウェルカムビジョンには人気作品の映像が流れ、夢の国へと誘われます▲入口を入るとストームトルーパーの原寸大スタチューが展示されています2024年5月6日までの期間中、ストームトルーパーやデス・トルーバーのスタチューが飾られます。▲デス・トルーパーのスタチューは迫力満点▲2階ショールームにはスター・ウォーズの特別売場が登場お店の2階には、期間限定の25周年記念ゾーンが設けられ、関連グッズや新アート、Tシャツやバッグなどにデザインをオーダーメイドできる D-Made 商品などがそろいます。お店の2階には『スター・ウォーズ/ファントム・メナス(エピソード1)』公開25周の限定商品や「MAY THE 4TH BE WITH YOU 2024」のロゴ入り限定グッズが登場。2024年5月4日から数量限定販売のアイテムは特に注目です。▲ダース・モール レガシーライトセーバー ¥35,000アメリカのディズニーパーク「スター・ウォーズ:ギャラクシーズ・エッジ」で売られているダース・モールのライトセーバーを、今回特別にディズニーフラッグシップ東京でも発売。ブレードが赤く光り、動きに合わせて効果音が変化するなど臨場感満点。2つ買ってコネクションパーツで繋げればダブルブレードにもできます。さらにレアな特別ボックス入りのダブルブレード「ダース・モール レガシーライトセーバー セット」¥68,000はディズニーストア.jpで限定販売。▲Tシャツ ¥2,800オビ=ワン・ケノービとダース・モールが剣を交えるアートがプリントされたTシャツや、ダース・モールの顔を胸元に刺繍であしらった長袖パーカー(¥7,400)なども販売。▲限定ピンバッジ ¥1,400ピンバッジは、アミダラ姫をあしらった『スター・ウォーズ/ファントム・メナス(エピソード1)』25周年記念と、R2-D2とC-3POの2024年「スター・ウォーズの日」記念の2タイプ。▲刺繍が入る2024年「スター・ウォーズの日」記念キャップ ¥2,800D-Made はTシャツやトートバッグなどに、好きなアートを選んでプリントできる商品です。2024年5月6日(月)までの期間中、ディズニーフラッグシップ東京でTシャツを注文すると、「MAY THE 4TH BE WITH YOU 2024」のロゴを無料でプリントしてくれるサービスも。そのうえ新しいアートも加わりました。▲D-Made の商品がずらりと並びます通常はオーダーメイドの商品ですが期間中は多くのファンがお店に訪れることから、プリント済の商品も用意しています。▲『スター・ウォーズ/ファントム・メナス(エピソード1)』劇場公開25周年を記念した D-Made 新アートも登場▲「MAY THE 4TH BE WITH YOU 2024」のロゴは特別感いっぱい!▲D-Made のキャストおすすめのアイテムディズニーフラッグシップ東京には、スター・ウォーズ、ディズニー、ピクサー、マーベルなどそれぞれ豊富な知識をもったスペシャリティキャストがいて、話しかけるとディープな会話で盛り上がれます。5月4日の「スター・ウォーズの日」当日には、クイズ大会も開催します。▲スペシャリティキャストがつけているピンバッジスター・ウォーズの担当キャストがつけているピンバッジは、銀河の平和を護るジェダイ・オーダーのシンボルマークがあしらわれています。▲スター・ウォーズクイズ大会を開催5月4日にディズニーフラッグシップ東京限定で行われるクイズ大会は、13時、15時、17時の3回。スター・ウォーズファンも悩む難問もありますが、高得点者には特別なプレゼントを用意。お店に行く前に予習必須。ヒントは映画の中にある……かも!?▲じゃんけんで限定カードをゲットスペシャリティキャストとじゃんけんをして “あいこ” になるとオリジナルカードがもらえます。特に5月4日のディズニーフラッグシップ東京では「スター・ウォーズの日」限定カードが登場(なくなり次第終了)。写真はスター・ウォーズじゃんけんで、パーはフォースのスタイル。キャストを見かけたら声をかけて、挑戦してみましょう!ゴールデンウイーク中、スター・ウォーズの特設会場にそろうスペシャルグッズの数々。特に5月4日(日)の「スター・ウォーズの日」は大注目。ぜひ足を運んでみてくださいね。<text&photo:湯川カオル子 予約・問:ディズニーフラッグシップ東京 http://shopDisney.jp/DisneyFLAGSHIPTOKYO/ © Disney © & TM Lucasfilm Ltd.>