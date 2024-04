肌悩みをカバーし透明感のある肌に！ハーバー研究所『パウダリーシャイニングコンシーラー』

ハーバー研究所は『パウダリーシャイニングコンシーラー』を2024年6月20日(木)より、数量限定で発売。

「シワ」「クマ」「くすみ」などの肌悩みをカバーし透明感のある肌に仕上げるコンシーラーです。

ハーバー研究所『パウダリーシャイニングコンシーラー』

価格 :3,300円(税込) (ブラシ付き)

『パウダリーシャイニングコンシーラー』は、4色のペールカラー*1を組み合わせたパウダータイプのコンシーラー。

異なるカラーが合わさることで透明感が生まれ、影や色むら、くすみを自然にカバーします。

厚塗りして覆い隠すのではなく、光の散乱効果によってカバーするため、パーツの立体感を損なわず、華やかながらも自然なツヤ肌に仕上げることができます。

フェイスパウダーとして顔全体にも使用できます。

商品特長:

◎ブラシでサッとひと塗りするだけで「シワ」「クマ」「くすみ」など気になる肌悩みをカバーしながら、肌に自然なツヤを与えるコンシーラーパウダー。

◎4色の異なるペールカラー*1が光を様々な方向に散乱させることで影や色むらをカバー。

色味を均一にするタイプのコンシーラーとは異なり、広範囲に塗っても立体感を損なわず自然な印象に仕上げます。

◎皮脂を吸着することで汗や皮脂による化粧くずれを防ぎ、つけたての美しさをキープします。

◎微細な粒子*2とパールを配合しているため、キメが細かく自然なツヤ肌を演出します。

◎保湿成分スクワランと天然ビタミンE*3を配合。

うるおいをキープして、乾燥から肌を守ります。

使用方法:

専用ブラシで軽く円を描くように4色のパウダーをブレンドし、気になる部分に塗布してください。

コンシーラーとしてだけでなく、顔全体にも使用できます。

ベースメークの最後に使用ください。

※なくなり次第終了となります。

*1 白・赤・青・ベージュの4色。

塗布時に色は付きません。

*2 タルク(滑沢剤)

*3 トコフェロール(製品の抗酸化剤)

