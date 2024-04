映画公開記念！吉野家『映画 きかんしゃトーマス 大冒険！ルックアウトマウンテンとひみつのトンネル』コラボ商品

吉野家から、『映画 きかんしゃトーマス 大冒険!ルックアウトマウンテンとひみつのトンネル』の公開を記念したコラボレーションしたセット「トーマスAセット」「トーマスBセット」「わくわくセット」が7月31日(水)20時までの期間登場中です。

吉野家『映画 きかんしゃトーマス 大冒険!ルックアウトマウンテンとひみつのトンネル』コラボ商品

期間:2024年4月25日(木)11:00〜7月31日(水)20:00

詳細:特設サイト

https://www.yoshinoya.com/campaign/thomas_202404/

商品:トーマスAセット、トーマスBセット、わくわくセット

価格:(1) 店内飲食

547円(トーマスAセット、トーマスBセット)、220円(わくわくセット)

(2) テイクアウト

537円(トーマスAセット、トーマスBセット)、216円(わくわくセット)

※価格は税込価格

店舗:吉野家公式HP(https://www.yoshinoya.com/)を参照ください

※一部店舗では実施していません。

■主な対象商品※価格は通常価格

トーマスAセット(ミニ牛丼)

トーマスBセット(ミニカレー)

わくわくセット

■コラボおもちゃ

※「トーマスAセット」「トーマスBセット」「わくわくセット」についてくるおもちゃは、「とびだすぬりえ」(全4種から1種選択)と「おたのしみシート(ステッカー)」がついてきます。

※おもちゃは数量に限りがありますのでなくなり次第終了します。

とびだすぬりえ(左)、おたのしみシート(右)

「とびだすぬりえ」はぬりえに色を塗ってカメラをかざすと、自分だけのトーマスが3Dになって動き出す新感覚のおえかきアプリです。

専用のぬりえ台紙に色付けしてスマホカメラで取り込むと、クレヨンや色鉛筆で塗った質感をそのままに画面上で立体(3Dモデル)となり、AR技術により目の前にキャラクターが飛び出してきたかのような臨場感を楽しめます。

完成した3Dモデルはコレクションしたり自由に動かして遊べるほか、AR機能によりスマホカメラで一緒に写真撮影が出来るなど、従来のぬりえの枠を超えたデジタルならではの楽しみ方でお子さまの想像力や感性を養います。

・公式サイト :

https://oekaki.neoscorp.jp/oekaki/index.html

・対応環境 : Android 6.0以上/iOS 11.0以上

・ダウンロード: 無料

※一部機能の制限付き、月額コース(税込300円)にご登録で180枚以上の全ぬりえ台紙が使い放題となります。

※AR機能はAR Core・AR Kit対応端末で利用できます

とびだすぬりえ ※画像はイメージ

劇場版最新作について

公開タイトル表記: 『映画 きかんしゃトーマス 大冒険!ルックアウトマウンテンとひみつのトンネル』

公開表記 : 2024年4月19日(金) 全国ロードショー

提供 : ソニー・クリエイティブプロダクツ

配給 : 東京テアトル

配給協力 : イオンエンターテイメント

(C)2024 Gullane (Thomas) Limited.

