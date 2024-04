『キャプテン翼』大空翼モチーフ！マヌカドクター南葛SCオフィシャルパートナー契約記念「マヌカハニー UMF10+ 300g」

Manuka Doctor Japanは、漫画『キャプテン翼』の作者・高橋陽一氏が代表を務める南葛SCとのオフィシャルパートナー契約を締結。

契約締結を記念し、漫画『キャプテン翼』主人公・大空翼をモチーフにしたスペシャルボトルの「マヌカハニー UMF10+ 300g」が新登場!

マヌカドクター「マヌカハニー UMF10+ 300g」

南葛SCスペシャルボトル(マヌカハニー UMF10+ 300g)

漫画『キャプテン翼』の主人公、大空翼の背番号である「10」をマヌカハニーのグレードを表すUMF(ユニークマヌカファクター)の数字に採用し、ボトルは300gと通常の250gよりも大きく、ボトルもプッシュタイプで使いやすさにも気を配った実用的なマヌカハニーです。

https://item.rakuten.co.jp/manukadr/umf10-300g/

販売価格2,380円(税込)

マヌカハニー UMF10+ 300g 南葛SC x マヌカドクター スペシャルコラボボトル02

また、2024年4月からは南葛SCスペシャルボトル以外のUMF商品の販売も開始しました。

通常価格がUMF6+ 250gは2,100円、UMF12+ 250gは3,200円、UMF16+ 250gは3,750円と、マヌカハニー生産企業直系の日本法人だからこその価格と品質が魅力です。

