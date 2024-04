花組公演「NICE WORK IF YOU CAN GET IT」は、「Oh,Kay!」という1926年初演の作品をリメイクし、2012年にブロードウェイで初演された作品である。だが、現代の私たちの心にも刺さるメッセージが満載のミュージカルだ。



禁酒法時代のニューヨークで遊び人の御曹司と酒の密売人の女の子が恋に落ちるという、よくある身分違いの恋の話と思いきや、二転三転の展開。ふと気が付けばハッピーなカップルが何組も誕生している。タカラヅカならではのアレンジも加わり、華やかさの中に知性を感じさせる作品に仕上がっている。

主人公ジミーを演じるのが、目下、東京宝塚劇場での退団公演「アルカンシェル」に出演中の花組トップスター・柚香光。この作品では柚香のコメディセンスがいかんなく発揮されている。

目の前の恋を楽しむことに常に夢中で、女性を惹きつける魅力も備えているジミー。そのくせ母ミリセント(五峰亜季)の手前、きちんと身を固めたいという真面目な一面も持ち合わせているから、気がついたら結婚を繰り返している。そして4度目の結婚式を明日に控えているという、憎めない天然プレイボーイである。

つなぎのズボンがよく似合うビリー(華優希)は、実はすご腕の酒の密売人だ。だが、懸命に頑張る姿が健気で、自分の仕事に誇りを持つことの大切さを教えてくれるようだ。彼女がジミーの別荘に大量の密造酒を運び込んだことから、ジミーも捕物騒動に巻き込まれていく。そして、2人は恋に落ちてしまう。



御曹司のプレイボーイと酒の密売に励む女の子、二人が少しずつ惹かれあっていく過程に心ときめく。要所要所で流れる、耳馴染みのあるガーシュインの名曲の数々も心を浮き立たせてくれる。

他にも愛すべきキャラクターが次から次へと登場する。ジミーの4人目の婚約者のアイリーン(永久輝せあ)は登場するたびに場をさらう強烈な存在だ。父は上院議員かつ裁判官かつ牧師のマックス(和海しょう)、叔母は禁酒婦人会代表のエストニア公爵夫人(鞠花ゆめ)というお堅い家柄だが、自称「世界的モダンダンサー」だけに、生活全てにモダンダンスが根付いているさまも見逃せない。

ビリー率いる密売人トリオの中では一番のしっかり者で、大人の男の色気を感じさせるクッキー(瀬戸かずや)は、にわか執事姿も決まっている。逆に、要領は悪そうだが人の良さがにじみ出るデューク(飛龍つかさ)。三人三様の個性が愉快だ。



ジミーの取り巻きのひとりであるジェニー(音くり寿)。何の迷いもなく体当たりでお金持ちの男性に迫る姿がむしろ潔い。そして、ビリーの一味を追うベリー署長(汝鳥伶)の一筋縄ではいかないところも見てのお楽しみだ。

禁酒法の時代、ある人は法を厳守するあまり自粛警察よろしく周囲を監視し、ある人は法の網をすり抜けて大儲け。どう考えても無理のある法律に人々が向き合う有様がこの作品では滑稽に描かれる。

だが結局、幸せは決してお金では買えないこと(でもサムマネーは必要)、そして、混乱の時代の渦中でも揺るがぬもの、それが「愛」なのだということを柚香光、華優希らが演じる陽気な若者たちが教えてくれる作品でもある。

文=中本千晶

