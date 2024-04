細かなミストで全身を潤す！ハーバー研究所『HABAスムースボディミスト』

ハーバー研究所は、『HABAスムースボディミスト』を2024年6月20日(木)より、数量限定で発売します。

細かなミストで全身を潤すボディミストです。

ハーバー研究所『HABAスムースボディミスト』

容量・価格:200mL 1,980円(税込)

『HABAスムースボディミスト』は、細かなミストで広範囲にスプレーできるボディ用化粧水。

贅沢に配合された美容液成分*1が肌のバリア機能を守るので、汗をかきやすく、かゆみが出やすい夏のボディケアにおすすめです。

爽快感をもたらすメントール*2も配合、すっきり気持ちの良い使用感でべたつきのないサラっとした肌に整えます。

逆さまでもスプレーできるので背中など手の届きにくいところも簡単ケア。

天然精油*3によるレモンの香りが爽やかに広がります。

商品特長 :

◎細かなミストでふわっと広範囲にスプレーできるボディ用化粧水。

みずみずしい潤いで肌を包み込み、滑らかなボディに整えます。

◎ヒアルロン酸などの美容液成分*1をたっぷり配合、肌のバリア機能を守ります。

紫外線ダメージによってバリア機能が低下し、汗の刺激でかゆみが生じやすい夏の肌におすすめのアイテムです。

◎爽快感のあるメントール*2を配合。

すっきり気持ちの良い使用感でべたつきのないサラっとした肌に整えます。

◎逆さまでもスプレーできるボトルを採用。

好きな角度で使用できるので、背中など手の届きにくいところも簡単にケアできます。

◎すっきりと爽やかなレモン精油*3の香り。

使用方法:

清潔なボディに適量をスプレーしてください。

※なくなり次第終了となります。

*1 加水分解ヒアルロン酸、オリーブ葉エキス、グリチルリチン酸2K、ワイルドタイムエキス(すべて皮膚コンディショニング成分)

*2 清涼成分

*3 レモン果皮油(香り成分)

