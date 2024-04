原作者生誕110年記念グッズ！ムーミン「セレブレーティング トーベ・ヤンソン」シリーズ

2024年は「ムーミン」原作者トーベ・ヤンソンの生誕110年。

特別なアートを使用した商品「セレブレーティング トーベ・ヤンソン」シリーズのグッズが発売されます。

ムーミン「セレブレーティング トーベ・ヤンソン」シリーズ

■“画家”トーベ・ヤンソンらしい、さまざまな技法の原画をもとにした商品

「ムーミン」の原作者トーベ・ヤンソンは、元々は画家を目指していました。

そんな彼女が戦争を体験し、暗く辛い日々から絶対に壊されない安全な場所として自身の心を解放できる「ムーミン谷」をつくりあげたのが「ムーミン」の物語の始まりです。

小説の挿絵をはじめ絵本やコミックスそして、のちに本の世界から飛び出した「ムーミン」の作品に、トーベは多くの技法を用いました。

その中から特別なアートを選定し、トーベ生誕110年となる2024年限定として商品化が実現しました。

■トーベ・ヤンソンについて

トーベ・ヤンソンは、1914年、彫刻家と商業画家の娘としてフィンランドの首都ヘルシンキに誕生しました。

幼い頃から絵を描くことを覚え、やがて画家、イラストレーターなどとして活躍します。

また、物語を作る才能も発揮し、1945年にムーミン小説の第一作となる『小さなトロールと大きな洪水』を発表し、「ムーミン」をこの世に送り出しました。

「ムーミン」以外にも、フレスコ画家、舞台美術家、映像作家など創作活動は多岐にわたり、2001年にその生涯を終えるまで、仕事に対する情熱が覚めることはありませんでした。

多くの人と関わりながら、自分を貫き通す人生観に関心が高まり、2021年には彼女の半生を描いた映画も公開されています。

■2024年限定。

特別なムーミンのアートを使った商品を紹介

【イースター アート】

北欧の春と言えばイースター。

原画はガッシュ(不透明水彩)やインクを使って描かれました。

春らしく優しい色遣いです。

1950年代にフィンランドで「ムーミン」の人気が高まり、ヘルシンキにある百貨店ストックマンで開催されたフェアで販売するグッズのひとつ、イースターカードにこのアートが使われました。

マグ(左から ハッピーイースター!/ムーミンパパアンドムーミンママ/スナフキンプレイングミュージック)

プレート(左から ハッピーイースター!/ムーミンパパアンドムーミンママ/スナフキンプレイングミュージック)

マグカップと、ハガキのような角型プレートの3柄展開。

角型プレートはアクセサリーをのせたり、絵皿として飾っても楽しめます。

商品名:マグ

ハッピーイースター!/ムーミンパパアンドムーミンママ/

スナフキンプレイングミュージック

価格 :各2,200円(税込)

サイズ:約H10×Φ8cm、350ml

発売元:株式会社山加商店

商品名:角型プレート

ハッピーイースター!/ムーミンパパアンドムーミンママ/

スナフキンプレイングミュージック

価格 :各2,200円(税込)

サイズ:約H1.5×W15×D10cm

発売元:株式会社山加商店

タオルハンカチ(左から ムーミンパパとムーミンママ/スナフキン)

発色が美しく、表と裏で同じ絵柄なのがシェニール織の特徴。

鮮やかで高級感のある小さなタオルに特別なアートが引き立ちます。

商品名:シェニール織タオルハンカチ

ムーミンパパとムーミンママ/スナフキン

価格 :各2,750円(税込)

サイズ:約25×25cm

発売元:株式会社タオル美術館

【ボードゲーム(すごろく) アート】

ムーミン谷を舞台としたボードゲーム用アート。

トーベはムーミン谷の地図を「ムーミン」小説の初めのページにも描いています。

ボードゲーム用アートはトーベの弟、ラルス・ヤンソンとの共作で、道の随所にマスの目が描かれています。

原画は年代不明でガッシュとインクによるものです。

ストール

アートの柄を生かしたストール。

カラフルなので巻き方次第で色々な印象になります。

商品名:MOOMIN×Ottotredici ストール

価格 :36,300円(税込)

サイズ:約140×130cm

素材 :レーヨン(モダール)85%、シルク 15%

発売元:シー・エー・ピー株式会社 主に百貨店にて取り扱っています。

壁紙-1(左から 小サイズ/大サイズ)

部屋の壁が一気に賑やかな印象に。

眺めているだけで楽しくなります。

商品名:壁紙 すごろく柄

価格 :小サイズ 29,700円/枚(税込) 大サイズ 59,400円/枚(税込)

サイズ:小サイズ W90×H250cm 大サイズ W180×H250cm

発売元:株式会社サンゲツ

https://www.sangetsu.co.jp/pickup/moomin/

【リース アート】

トーベ・ヤンソンは、書籍やその他の作品のために多くのユニークなリース(花輪)のアートを残しています。

この線画によるリースは元々、フィンランド郵便のレター用に使われたもので、オリジナルは青い線画で描かれています。

壁紙-2(左から 小サイズ/大サイズ)

優しい色調でどんな部屋にも馴染みやすい壁紙です。

大きさで部屋の印象も変わります。

商品名:壁紙 リース柄

価格 :小サイズ 29,700円/枚(税込) 大サイズ 59,400円/枚(税込)

サイズ:小サイズ W90×H250cm 大サイズ W180×H250cm

発売元:株式会社サンゲツ

https://www.sangetsu.co.jp/pickup/moomin/

■貴重なアートを使用したコラボ商品も!

環境に配慮したエシカル文具というジャンルで、商品開発をしているPENON(ぺノン)とのコラボアイテムも登場します。

サステナブルな取り組みをしながら、手頃な価格で感度の高い商品が楽しめます。

イースター、ボードゲーム、リースのアートが立体プリントされたマグネットと木製のポストカードの展開です。

アートマグネット

商品名:PENONコラボ アートマグネット

価格 :各990円(税込)

サイズ:H4.7×W4.7×D0.8cm

発売元:ゾーウィー株式会社

ポストカード

商品名:PENONコラボ 木製ポストカード

価格:各880円(税込)

サイズ:H14.8×W10.3×D0.3cm

発売元:ゾーウィー株式会社

■取り扱い店舗はこちら

※店舗によって取り扱わない商品があります。

<ムーミンショップ>

物語やアートとしての魅力が溢れる北欧のブランド「ムーミン」を体現したオフィシャルショップ。

銀座店 :東京都中央区銀座西 3-1 先 銀座インズ1・1階

大阪店 :大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア 8階

横浜店 :神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 相鉄ジョイナス 1階

名古屋店 :名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール6階

二子玉川店:東京都世田谷区玉川 2-21-1 二子玉川ライズS.C. タウンフロント 6階

<ムーミンショップ カジュアルエディション>

日常使いにぴったりの雑貨アイテムを幅広く取りそろえた、気軽に立ち寄れるムーミンの新しい雑貨のセレクトショップ。

札幌店 :北海道札幌市中央区北5条西2丁目 札幌ステラプレイス センター5F

上野店 :東京都台東区上野7-1-1 アトレ上野 WEST1階

横浜店 :神奈川県横浜市西区高島2丁目16番B1号 横浜駅東口地下街ポルタ

天王寺店:大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ本館6階

<ムーミンカフェ 軽井沢>

オーガニック食材をふんだんに使用したメニューや、ドリンク、スイーツなどを提供するカフェ。

長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 軽井沢・プリンスショッピングプラザ(W01・02区画)

<MOOMIN SHOP ONLINE>

限定商品をはじめとした、国内外のムーミングッズが手に入るムーミンのオフィシャルECサイト。

https://shop.moomin.co.jp/

<MOOMIN SHOP 楽天市場店>

楽天ポイントが貯まって使えるオトクな、ムーミンショップ楽天公式ストア。

https://www.rakuten.co.jp/shop-moomin/

<ムーミンバレーパーク>

フィンランド以外では世界初で唯一のテーマパーク。

埼玉県飯能市宮沢327-6 メッツァ

