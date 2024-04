GWのおでかけに！東京・町田市 春をより楽しめるイベント

東京都町田市では、春をより楽しめるイベントを開催!

ぼたん・しゃくやくまつりなどイベントが盛りだくさんです。

東京・町田市 春をより楽しめるイベント

■ぼたん・しゃくやくまつり

330種約1,700株のぼたんと60種約600株のしゃくやくが咲き誇ります。

期間中は園内ガイドツアー、ぼたんの苗木やグッズを販売します。

開催日時:4月12日(金)〜5月6日(月)8:30〜16:00

入園料 :一般 520円/中・高校生 200円

開催場所:町田薬師池公園四季彩の杜 ぼたん園(町田市野津田町2274-1)

アクセス:小田急町田駅北口21番乗り場から本町田経由鶴川駅行き、

または、本町田経由野津田車庫行きバスで「薬師ヶ丘」下車徒歩7分

お問合せ:まちの案内所 町田ツーリストギャラリー 平日10:00〜17:00

TEL :042-850-9311

■町田えびね苑 期間限定開苑

キエビネ・タカネエビネなど約5,000株のエビネが群生します。

クマガイソウなどの様々な野草が咲く森は期間限定の開苑です。

開催日時:4月17日(水)〜5月2日(木)8:30〜16:00

入苑料 :一般310円/中・高校生 100円 ※入苑は15:30まで

開催場所:町田薬師池公園四季彩の杜 えびね苑(町田市本町田3129-5)

アクセス:小田急町田駅下車バスセンター11番乗り場から、

藤の台団地行きバスに乗り、「藤の台団地」下車徒歩5分

お問合せ:まちの案内所 町田ツーリストギャラリー 平日10:00〜17:00

TEL 042-850-9311

ぼたん園・えびね苑の最新情報:

https://machida-guide.or.jp/botanebine-kaika2024/

■まちだ里山アート探検隊みっけるん

町田薬師池公園四季彩の杜にもともとある自然や歴史、建造物などをアートに見立て、お子さんが隊長となって、マップやインスタントカメラ、ルーペなどを用いてそれを探しながら歩く自然体験プログラムです。

※事前申込優先

開催日 : 4月13日(土)〜5月6日(月)の土日祝日のみ

参加費 : 5,500円

グループで参加できますが、

体験キット&レンタルグッズは1組分になります。

開催場所 : 町田薬師池公園四季彩の杜エリア

アクセス : 小田急線町田駅北口21番乗り場からバスで

「薬師池」もしくは「薬師ヶ丘」下車

お問合せ : まちの案内所 町田ツーリストギャラリー 平日10:00〜17:00

TEL 042-850-9311

詳細・お申込:

まちだ里山アート探検隊 みっけるん

■推し植物図鑑

季節ごとに四季彩の杜で見頃となる植物とその色、花言葉、見られる場所、おすすめのフォトスポットなどを紹介した小冊子です。

配布場所で図鑑を入手したら「春の立ち寄りおすすめスポット4箇所」でスタンプを押してすべて揃うと、人気イラストレーター・はしゃが描き下ろした、お花をアイドルに擬人化したオリジナルトレーディングカードがもらえます。

東京家政学院大学生活デザイン学科とのコラボ企画です。

<図鑑の配布場所>

薬師池・町田市フォトサロン・野津田薬師堂・ぼたん園・ふるさと農具館・七国山ファーマーズセンター・ダリア園・えびね苑・西園・リス園

<トレーディングカードの交換場所>

西園 インフォメーション(町田市本町田3105) ※限定300枚

開催日 :4月17日(水)〜5月2日(木)

開催場所:町田薬師池公園四季彩の杜エリア

主催 :東京家政学院大学・町田市観光コンベンション協会による共同企画

「四季彩の杜の植物の魅力を伝えるプロジェクト」

お問合せ:まちの案内所 町田ツーリストギャラリー 平日10:00〜17:00

TEL :042-850-9311

【町田薬師池公園四季彩の杜】

薬師池とその周辺施設の豊かな自然環境、歴史・文化などが存在するエリアの総称で、薬師池、西園、町田市フォトサロン、ぼたん園、えびね苑、リス園、ダリア園、七国山ファーマーズセンター、ふるさと農具館の9つの施設があります。

町田薬師池公園四季彩の杜では「春フェア2024〜花の便り〜」を5月6日(月)まで開催中!

詳しくは、町田市観光コンベンション協会のホームページ「町田市観光ガイド」を確認してください。

春フェア2024〜花の便り〜のページ

https://machida-guide.or.jp/shikisai_spring2024/

■春のひなた村まつり

5年ぶりに春のおまつりを開催します!お友だちやご家族みんなで楽しめる工作や体験コーナー、音楽演奏があります。

イベントの詳細は、ひなた村HPを確認してください。

開催日時 : 5月6日(月)11:00〜15:00

会場 : ひなた村 てっぺん広場ほか施設内 ※雨天中止

参加費 : 無料/一部出展有料

開催場所 : 町田市子ども創造キャンパスひなた村(町田市本町田2863)

アクセス : 小田急線町田駅北口(POPビル先)21番バス乗り場から

本町田経由野津田車庫行きまたは鶴川駅行きで「ひなた村」下車徒歩2分

お問合せ : 町田市子ども創造キャンパスひなた村

TEL : 042-722-5736

ひなた村HP:

トップバナー

■第38回フェスタまちだ2024

町田市中心市街地の活性化を目的に始まり、2024年で38回目を迎えます。

本年度は本場沖縄から沖縄市久保田青年会が登場!町田市近郊を中心とした沖縄エイサーの団体が集まり、JR横浜線町田駅前の原町田大通りをメイン会場にエイサーの演舞を披露します。

さらに魅力いっぱいのPRブースの出店も予定されています。

開催日時:5月11日(土)13:00〜16:30/5月12日(日)11:00〜18:00

開催場所:原町田大通り・小田急町田駅ビル東口広場(カリヨン広場)など

アクセス:JR横浜線・小田急線「町田駅」下車

お問合せ:フェスタまちだ2024実行委員会

事務局 :町田市中央地区商業振興対策協議会内 月・木10:00〜17:00

TEL :042-726-8852

■まちだ名産品販売会

ネコサポステーション町田木曽で、まちだ名産品販売会を開催します。

各店自慢の名産品等が並びます。

抽選会も楽しめます。

開催日時 : 5月25日(土)・26日(日)10:00〜17:00

開催場所 : ネコサポステーション町田木曽(町田市本町田2523-26)

アクセス : JR横浜線・小田急線「町田」駅からバスで

「山崎団地センター」下車徒歩1分

お問合せ : 株式会社岡直三郎商店(松永)

TEL : 080-5810-2270

まちだ名産品HP:

TOP

その他にもたくさんのイベントを開催します。

