ホテル三楽荘は、2023年4月にリニューアルオープンした「波の綾」フロアの1周年特別プランの予約をスタート!

公式サイト限定で、このプランに限り、一般客室と同料金でミラバス+ミラブルzeroが備え付けられた「波の綾プレミアムルーム」を予約することができます。

ホテル三楽荘「波の綾」フロア1周年特別プラン

ホテル三楽荘は昨年から2024年にかけ、新規の客室、大浴場プロジェクションマッピング、湯上り処の新設など積極的にリニューアルを行い、2024年3月に一般客室が紀州をテーマにした和室とハワイをテーマにした和室に改装されたことにより、ほぼ全室が一新され、これを記念して特別プランを販売することにしました。

ホテルの掲げるモットーは「楽しみがいっぱい」。

波の綾フロアだけではなく個々のフロアがまるで違うホテルのような装いを持った三楽荘は、まさに「楽しみがいっぱい」なホテルに生まれ変わりました。

■概要

1日1室限定【波の綾 ミラバス付客室】限定プラン

期間:2024年4月20日〜7月11日

<お部屋詳細>

12畳 定員3名(3人目はエキストラベッド)海側

・設備

ミラバス/ミラブルゼロ/シモンズマットレス/テレビ/エアコン/洗浄機付トイレ/ドライヤー(リファ)/空気清浄機/冷蔵庫

・アメニティ

バスタオル/フェイスタオル/シャンプー/コンディショナー/ボディソープ/石鹸(固形)/浴衣/ハブラシ/ブラシ/コットン/ティッシュ

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 公式サイト限定で同額でプレミアルームに!ホテル三楽荘「波の綾」フロア1周年特別プラン appeared first on Dtimes.