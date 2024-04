「ハリ」「コシ」「つや」を与える成分を贅沢に配合！ハーバー研究所『まつ毛セラム』

ハーバー研究所から、まつ毛用美容液『まつ毛セラム』が2024年6月20日(木)より数量限定で発売!

まつ毛に「ハリ」「コシ」「つや」を与える成分を贅沢に配合したまつ毛用美容液です。

ハーバー研究所『まつ毛セラム』

商品名 :まつ毛セラム

価格 :1,870円(税込)

『まつ毛セラム』は、美しくハリのあるまつ毛に導く美容液。

ハーバーの育毛剤にも配合されている信州産高麗人参高濃度抽出エキス*1や北海道産羅臼昆布茎エキス*2などまつ毛を健やかに保つ美髪成分を贅沢に配合しています。

デリケートな目もとにうれしいアルコール*3フリー処方で、エクステの上からも使用できます。

まつ毛に絡みやすい透明の速乾ジェルが、ピタッと密着。

根元からケアして、ピンっとハリのある美しいまつ毛に導きます。

◎うるおい成分スクワランのほかハーバーの育毛剤にも配合されている美髪成分を贅沢に配合。

信州産高麗人参高濃度抽出エキス*1や、北海道産羅臼昆布茎エキス*2、加水分解ケラチン、パンテノールなどの美髪成分が「ハリ」「コシ」「つや」を与え、美しく健やかなまつ毛に導きます。

◎デリケートな目もとに使うものだからアルコール*3フリー処方。

エクステの上からも使用できます。

◎若干粘性のある透明速乾ジェルが、まつ毛にピタッと密着してケアします。

◎やわらかなフロッキーチップを採用、まつ毛の生え際までしっかりケアできます。

使用方法:

朝晩2回、スキンケアの最後にお使いください。

目に入らないよう十分に注意しながら、上下のまつ毛の生え際とまつ毛全体にやさしく塗布してください。

美しいまつ毛を保つために、毎日の使用をおすすめします。

マスカラなどのアイメイクと併用する場合は、乾いてから使用ください。

※なくなり次第終了となります。

*1 オタネニンジン根エキス(皮膚コンディショニング成分)

*2 ミツイシコンブエキス(皮膚コンディショニング成分)

*3 エタノール

