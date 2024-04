クラフトビール醸造所「フリー スピリッツ ブリューイング」は、2024年5月1日(水)から屋上ビアガーデンを開始します。

クラフトビール醸造所「フリー スピリッツ ブリューイング」屋上ビアガーデン

〒670-0916 兵庫県姫路市久保町53

「出来立てのクラフトビールをその場で楽しむ」をコンセプトにJR姫路駅から徒歩5分の好立地にビール醸造所を構え、屋上ビアガーデンで国内品評会の受賞ビールを始め6種類の自社製クラフトビールと食事が楽しめます。

屋上ビアガーデンは最大25名が入る事ができ、団体の利用も可能な広々としたスペースです。

食事は単品でのオーダーや4名以上の予約の方にはお得な【フード&飲み放題コース】も用意されています。

夏の屋上ビアガーデンは風通しがよく、涼しい夜風に当たりながら楽しむビアガーデンは格別。

仕事帰りや休日に家族、友人とクラフトビール片手に楽しい夜を過ごせます。

コースメニュー表

フードのコースは2種類「ライトコース 2,200円」、「スペシャルコース 3,000円」で飲み放題は「3,000円」で追加可能。

※3日以上前の予約が必要

また、ビールの他にハイボール、酎ハイ、ソフトドリンクなども用意されています。

※屋上はテントの設置はしておらず、天候によっては屋内のお席の案内になる事もあるので利用の前日の天気予報を見ての判断となります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 6種のビールが楽しめる屋上ビアガーデン!クラフトビール醸造所「フリー スピリッツ ブリューイング」 appeared first on Dtimes.