2024年5月6日まで、岐阜県岐南町の「湯どころ みのり」で「G.W.スペシャルキャンペーン」を開催中です。

湯どころ みのり「G.W.スペシャルキャンペーン」

期間:2024年4月27日から5月6日まで

今回のキャンペーンでは、毎日替わり湯の開催やサウナ・浴場の各種彩り、お子様に嬉しい「お菓子つかみ取り」や駄菓子の特設販売などを実施します。

多数のお楽しみイベントが用意されています。

カスタマイズされたロッキースタイルの岩盤セルフロウリュサウナ

岩盤セルフロウリュサウナ1

岩盤セルフロウリュサウナ2

彩り豊かなお風呂で爽快なひとときを

火龍薬湯

温浴素じっこう

男性フィンランドサウナにておちゃっぱロウリュ開催中!

おちゃっぱロウリュ

女性スチームサウナはよもぎ・塩・泥に加えハニーパック新登場

ハニーパック

お子さん(小学生以下)が喜ぶお菓子つかみ取りや大人も懐かしい駄菓子特売を開催!

お菓子つかみ取り

みのり食堂では期間中定食ごはんの大盛りが無料!

スンドゥブラーメン定食

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日替わり湯に加え、お菓子つかみ取りも!湯どころ みのり「G.W.スペシャルキャンペーン」 appeared first on Dtimes.