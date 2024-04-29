「キラメキがあつまる愛と勇気のストーリー！」がコンセプト！アイドルグループ「スターリットストーリー」
baby bear PRODUCTIONから、新規アイドルグループ「スターリットストーリー」が2024年5月にデビューすることが決定しました。
アイドルグループ「スターリットストーリー」
スターリットストーリーは、キラキラ輝く女の子たちが夢にむかって真っ直ぐに突き進む王道アイドルグループです。
コンセプトフレーズは、「キラメキがあつまる愛と勇気のストーリー！」です。
ワンマンライブの開催や大型フェスへの出演を経て、メジャーデビューを目指し活動していきます。
注目のクリエイターが衣装・楽曲を提供！
＜楽曲提供＞ながいたつ
AKB48、SKE48、など実績多数の音楽プロデューサー、作詞家、作曲家、編曲家。
＜衣装提供＞MIYANISHIYAMA
人気アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」、「iLiFE!」、「FES☆TIVE」など多くのアイドル衣装を手がける。
若い女性を中心に、芸能界からも大人気のファッションデザイナー。
＜ダンスクリエイター＞らん先生
デビューメンバーは深川 史那など10代・20代の女の子8名での構成予定
深川 史那(ふかがわ ふみな)
Xアカウント：https://twitter.com/fumina2377
歌手・シンガーソングライター。
実績：サンリオ ポムポムプリン公式アンバサダー。
人気ゲーム「電車でGO!!」アーケード版メインテーマ、a-nationアクトダンサー、EXILEツアーバックダンサー、テレビ朝日「musicるTV」、テレビ東京「THEカラオケ★バトル」、SHOWROOMトップランカー など
祐天寺 鞠(ゆうてんじ まり)
Xアカウント：https://twitter.com/mariY_bbP2
美咲 れおな(みさき れおな)
Xアカウント：https://twitter.com/reonam_bbP2
きゃりー
Xアカウント：https://twitter.com/Carrie_0214
姫宮 ちの(ひめみや ちの)
Xアカウント：https://twitter.com/babutanwanwan
花衣 かのん(はない かのん)
Xアカウント：https://twitter.com/hkaren_ss
春風 彩(はるかぜ いろは)
Xアカウント：https://twitter.com/ayaka_iroha00
星矢 りめ(ほしや りめ)
Xアカウント：https://twitter.com/rhoshiyass
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