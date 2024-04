第3弾「VIBES CURRY」コラボカレー！HAN-KUNメジャーデビュー15周年COLLABORATION ITEM

レゲエ Dee Jayでもあり、湘南乃風のメンバーとしても活動中のHAN-KUNがメジャーデビュー15周年を記念し、15のブランドとコラボレーションをするCOLLABORATION ITEM企画が始動しました。

その第3弾として、HAN-KUNだけでなく湘南乃風でもバックセレクターを務めるThe BK Soundがプロデュースするカレーショップ「VIBES CURRY」とのコラボレーションが決定しました。

HAN-KUNメジャーデビュー15周年 第3弾「VIBES CURRY」コラボ

数量限定で「HAN-KUN 15th ANNIV.×VIBES CURRY 激辛炎上バイブスチキンカレー“HOTTER THAN HOT味”」と「HAN-KUN 15th ANNIV.×VIBES CURRY HOTTER THAN HOT VIBES Tシャツ」が発売。

「HAN-KUN 15th ANNIV.×VIBES CURRY 激辛炎上バイブスチキンカレー“HOTTER THAN HOT味”」

【アイテムラインナップ】

「HAN-KUN 15th ANNIV.×VIBES CURRY 激辛炎上バイブスチキンカレー“HOTTER THAN HOT味”」1,000円(税込)

「HAN-KUN 15th ANNIV.×VIBES CURRY HOTTER THAN HOT VIBES Tシャツ」(M/L/XL)5,000円(税込)

【販売期間】2024年4月7日(日)20:00〜

※在庫がなくなり次第終了

【受付サイト】TVAM Store「HAN-KUN」

https://tvamstore.com/sp/shop.asp?cd=350

■ハンクン/HAN-KUN

湘南乃風のメンバーでもあり、レゲエ Dee Jayとしても活動するHAN-KUN。

メジャーデビュー15周年を記念して2024年4月7日(日)東京・日比谷野外大音楽堂・2024年4月20日(土)大阪・服部緑地野外音楽堂にて『HAN-KUN 15th ANNIVERSARY LIVE 〜A-RI-GA-TO〜』を開催。

