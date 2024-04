交換用オプションパーツも充実！DIGACTION 『北斗の拳』ジード団員

ディーアイジーは、『北斗の拳』シリーズより、ジード団員を約1/24スケールでアクションフィギュア化し、2024年9月に発売予定です。

DIGACTION 『北斗の拳』ジード団員

商品名 :DIGACTION 『北斗の拳』ジード団員

作品名 :『北斗の拳』

JAN :ジード団員【4595985300338】

発売月 :2024年9月予定

各種価格 :5,000円(税抜)/5,500円(税込)

材質 :PVC+ABS

カテゴリ :彩色済可動フィギュア

本体全高 :ジード団員【約80mm】

対象年齢 :15歳以上

ライセンス:(C)武論尊・原哲夫/コアミックス 1983 版権許諾証M04-09Q

発売元 :株式会社ディーアイジー

※掲載している写真は開発中のものです。

実際の商品とは異なります。

不朽の名作『北斗の拳』シリーズより、ジード団員が可動フィギュア【DIGACTION】より、約1/24スケールとなって登場。

交換用オプションパーツも豊富で、様々なシーン再現が可能。

コレクションしやすいサイズ感と高可動域を両立したフィギュアです。

