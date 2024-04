自動車整備士養成学校在学生向け！ダイワグループ「Technical College Series」

ダイワグループは、自動車整備士養成学校在学生向けの「Technical College Series」を新設します。

ダイワグループ「Technical College Series」

イベント名: e-DGMS 2024 by グランツーリスモ

「Technical College Series」クラス

開催日時 : Round.1 6月9日(日)20:20頃〜

Round.2 7月7日(日)20:20頃〜

Round.3 10月20日(日)20:20頃〜

Round.4 11月4日(月祝)20:20頃〜

参加費 : 無料

配信 : e-DGMS公式YouTubeチャンネルでライブ配信

https://www.youtube.com/@e-dgmotorsports5855

主催 : 株式会社ダイワグループ

公式サイト:

https://dgms.daiwagroup.jp/e-dgmotorsports/

ダイワグループは、2020年から主催しているPlayStation(R)5/PlayStation(R)4用ソフトウェア『グランツーリスモ7』を使用したeモータースポーツ・オンライン大会【e-DGMS 2024 by グランツーリスモ】において、自動車整備士養成学校在学生向けの「Technical College Series」を新設します。

「TOKYO AUTO SALON(東京オートサロン)2024」にて併催されたeスポーツを体感できるイベント「東京オートサロンeスポーツエクスペリエンス」で、初めて自動車整備士養成学校在学生向けの「Technical College GP」のオフライン大会が開催されました。

そして2024Seasonは、既存の一般クラスに加え新クラスとして、2024年6月から11月にかけ、オンライン大会を4回開催します。

・指定校は下記の10校(2024年4月現在)

関東工業自動車大学校/群馬自動車大学校/中央自動車大学校/東京自動車大学校/新潟工業短期大学/日本工学院八王子専門学校/日本自動車大学校/ホンダテクニカルカレッジ関東/横浜テクノオート専門学校/読売自動車大学校 順不同

■『e-DGMS』について

自動車ディーラーのグループであり、社員で構成するモータースポーツチームでレースに参戦しているダイワグループが2020年10月から開催している「グランツーリスモ7」を使用したeモータースポーツ大会。

■MC モータースポーツアナウンサー

<MC> 勝又 智也

様々なモータースポーツの実況や各種イベントのMCで活動中のレースアナウンサー。

2020年よりeモータースポーツレースの実況も行っており、eモータースポーツを盛り上げている1人。

<解説> 岡田 衛

幼少期よりレースゲームに興味を持ち、現在「グランツーリスモ」シリーズを中心に活動するe-モータースポーツプレーヤー。

2021年e-DG耐久シリーズチャンピオン。

2023年スーパー耐久St-3クラス「TRACY SPORTS with DELTA」より参戦。

<Round.1ゲストプレーヤー> 宮園 拓真

兵庫県尼崎市出身。

父親の影響を受け4歳の頃よりリアルドライビングシミュレーター「グランツーリスモ」で遊び始める。

弱冠20歳にして、大学生活と両立しながら世界大会の「FIA グランツーリスモ選手権2020」で史上初の3冠を達成。

2022年にTOYO TIRE株式会社へ入社。

ニュルブルクリンク24時間レース等モータースポーツ活動の業務と並行し、各大会への参戦を続けるeモータースポーツの第一人者。

※「PlayStation」および「グランツーリスモ」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

