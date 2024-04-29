½µ3²ó¤Îº§³è¶¯²½·î´Ö¤ËÈè¤ì²Ì¤Æ¡¢Î¥Ã¦¡£¤Ç¤â¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë±¿Ì¿¤ÏË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£
¡Úº£²ó¤ÎÂç¿Íº§¡ÛS¤µ¤ó¡¡·ëº§»þ¤ÎÇ¯Îð¡§37ºÐ
S¤µ¤ó¤Ï¡¢½µ3Æü¡¢»öÌ³¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼¢²ìºß½»¤Î42ºÐ¡£»Í¤ÄÇ¯¾å¤ÎÉ×¡¦Y¤µ¤ó¤È¼«Á³Ë¤«¤Ê´Ä¶¤Ç¡¢¼ñÌ£¤Î»þ´Ö¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¢²ì¤ËÍè¤ëÁ°¤Ï¡¢Åìµþ¤ÇÀµ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¡¢¥ª¥Õ¤Ï¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¦¥¸¥ã¥º¤ä¥Ð¥ì¥¨¤ò½¬¤¤¡¢ÆÈ¿È¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¼ã¤¤º¢¤Î¡ÒÄÉ¤¦Îø°¦¡Ó¤òÉõ°õ
¡Ö20 Âå¤Îº¢¡¢¹õÌÚÆ·¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÂç¿Í¤Î½÷À¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿Æ¤äÍ§Ã£¤«¤é·ëº§¤ò¤»¤Ã¤Ä¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤Æ¡¢¤Õ¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤é35ºÐ¤Î½Õ¡£¡Ø¤¢¤ì¡Ä¡Ä¡¢¤â¤·¤ä¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È°ìÀ¸·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤¡©¡Ù¤ÈµÞ¤Ë¾Ç¤ê¤À¤·¤Æ(¾Ð)¡¢µÞî±¡Øº§³è¶¯²½·î´Ö¤À¡ª¡Ù¤È·è¤á¤Æ¡¢Í§¿Í¤È°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¦¥¸¥ã¥º¤ÎÈ¯É½²ñ¡£Âç³Ø»þÂå¤«¤é¤Î¼ñÌ£
Åö»þ¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ä³¹¥³¥ó¤Ê¤É¡¢º§³è»º¶È¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤¿¤³¤í¡£¤Ê¤ó¤ÈS¤µ¤ó¤Ï½µ2¡Á3Æü¤Î¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Çº§³è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¥Ö¡¼¥¹¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡¢»²²ÃÃËÀ¤¬½çÈÖ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ·è¤á¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¡¢ºÇ¸å¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ÎÈÖ¹æ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¡¢¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤·¤¿¤éÏ¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤âÅÐÏ¿¤Ï¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤â»ä¤Ï¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤ï¤Ê¤¤¤È¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤¯¤Æ¡×
¼Ò¸òÅª¤ÊS¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃËÀ¤È¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¿ÅÙ¤«¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤¿¤¢¤È¡¢Áê¼ê¤«¤éÏ¢Íí¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÎÎø°¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤³¤ÇÌµÍý¤·¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£20Âå¤Îº¢¤ÏÎø°¦¤Ë¥É¥¥É¥¤äÀÚ¤Ê¤µ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¸þ¤³¤¦¤«¤é¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤â¡¢ÉÕ¤¹ç¤¦¤¦¤Á¤Ë»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¾å²ó¤ê¡¢¶ì¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼þ¤ê¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¡Ò¤¤¤¤¤Ê¤¢¡Ó¤È»×¤¨¤ë´Ø·¸¤Ï¡¢Æó¿Í¤¬ÂÐÅù¤ÇÁê»×Áê°¦¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Áê¼ê¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤³¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï¤³¤Î¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡¢¤¸¤ã¤¢¼¡¡ª¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
º§³èËÜ¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Îø°¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡ÖÁê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ò»ä¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¤«¡¢ËÜÅö¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡Ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤½¤ì¤òÁê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤¿¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤´µ¡·ù¤Ê»ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¤¢¤Î»þ¤Î¡¢¤¢¤Î¿Í¤¬¡Ä¡Ä¡ª
ÈüÇÊ¸Ð±è¤¤¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¥Ç¡¼¥È¡£¸òºÝÃæ¤Î³¤³°Î¹¹Ô¤âÆó¿Í¤Ç³Ú¤·¤á¤¿¤Î¤â·ëº§¤Ø¤Î¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿
²Æ¤¬½ª¤ï¤ê¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤í¡¢º§³è¤ËÈè¤ì¤¿S¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤¬Ãµ¤¹¾ì½ê¤Ï¤³¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤óº§³è¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢¼ñÌ£¤Î¥À¥ó¥¹¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î12·î23Æü¡¢¥À¥ó¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿S¤µ¤ó¤Î·ÈÂÓ¤¬¿Ì¤¨¤¿¡£
¡½¡½¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹
¤½¤ì¤Ï¡¢S¤µ¤ó¤¬ºÇ½é¤Ë»²²Ã¤·¤¿º§³è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Y¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥á¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤È¤¡¢Èà¤È10Ê¬¤Û¤É²ñÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡ÒÀ©¸Â»þ´Ö¤Î¤¿¤áÀÊÂØ¤¨¤·¤Æ²¼¤µ¡Á¤¤¡Ó¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢Èà¤¬¡Ò¤¨¡ª¤â¤¦⁉¡Ó¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹²¤Æ¤Æ²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¡ÒºÇ¸å¤Îà¤è¤«¤Ã¤¿¿Í¡í¤Î¤È¤³¤í¤ËÌ¾Á°½ñ¤¤Þ¤¹¤«¤é¡ª¡Ó¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿»Ñ¤¬¤È¤Æ¤âÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯¤Æ´ò¤·¤¯¤Æ¡Ä¡ÄÁÇÄ¾¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¿Í¤À¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ìµ»ö¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¡¢Ï¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤·¤¿Æó¿Í¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þµï¼ò²°¤Ø¡£¸åÆü¡¢¿åÂ²´Û¥Ç¡¼¥È¤â¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤Á¤é¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤â¤ªÍ¶¤¤Íè¤ë¤«¤Ê¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¥Ñ¥¿¥Ã¤ÈÏ¢Íí¤¬Íè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤âº§³è¤ò»Ï¤á¤Æ1²óÌÜ¤Ç²ñ¤Ã¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¡¹¤È½Ð²ñ¤¦¤Û¤«¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÌÜ¤¬¸þ¤¤¤Æ¡¢Èà¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¤È¤¡¢ÈàÂ¦¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µï¼ò²°¤Ç¡¢»ä¤¬¤µ¤Ã¤È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò·è¤á¤Æ¡¢YES¡¦NO¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¹¥°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÆþ²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿Èà¤Ï¡¢¤½¤Îº¢¡¢Ëè½µËö¤Î¤è¤¦¤Ë±óÀ¬¤Ë¤Ç¤«¤±¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤é´Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÏ¢Íí¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ê¡¢±þ±ç¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤ä¤í¤¦¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿S¤µ¤ó¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤ò¡¢Ç¯Ëö¤ÎÀª¤¤¤â¼Ú¤ê¤Æ¡¢¤¨¤¤¤Ã¡ª¤ÈÁ÷¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¤ä¤ê¤È¤ê¤¬ÅÓÀä¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢1·î¤ÎÈà½÷¤Î¥À¥ó¥¹È¯É½²ñ¤Ë¤â°ì¿Í¤Ç¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¡¢2·î¤Ë¡Ö¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È¹ðÇò¤µ¤ì¤Æ¸òºÝ¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡Ö¥À¥ó¥¹¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â»ä¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ò¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡Ó¤È¤¤¤¦»ä¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤â¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼õ¤±»ß¤á¤Æ³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¡¢¤Þ¤µ¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤¿Áê»×Áê°¦¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ò»Ò¤É¤â¡ÓÌäÂê¤Ç¿©¤¤°ã¤Ã¤Æ
¤¿¤À¡¢¤Ò¤È¤Ä¥Í¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ï¡¢¡Ò»Ò¤É¤â¤Ïºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Ó¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Î¾Íè¤ËÀÕÇ¤¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤È¡Ä¡Ä¡£»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¤Û¤·¤¯¤Æº§³è¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¿Í¤È·ëº§¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤ÈÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
1Ç¯¤Û¤ÉÉÕ¤¹ç¤¦¤¦¤Á¤Ë¡¢Èà¤Î¹Í¤¨¤â½ù¡¹¤ËÊÑ²½¤·¡¢¡ÖS¤Á¤ã¤ó¤È¤Ê¤é¡×¤È»Òºî¤ê¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤Ë¡£Æó¿Í¤Î·ëº§¤Î°Õ»×¤Ï¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤Î¤Õ¤â¤È¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤¿¸å¡¢»ä¤¬¤ª¼êÀö¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤éÈà¤¬ÀÊ¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ì¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤ªÅ¹¤Î¿Í¤¬¡ÒÊÌ¤Î¤ªÉô²°¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤Ç¤¹¡Ó¤È¡£°ÆÆâ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Þ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢Èâ¤ò³«¤±¤¿¤é¶µ²ñ¤Ç¡¢¤½¤³¤Ëé¬é¯¤Î²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤¿Èà¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×
¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂçÀ®¸ù¡ª¡¡¤¸¤Ä¤Ï¡ÖS¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¬´ò¤·¤¤¤È»×¤¦¤è¡×¤ÈS¤µ¤ó¤ÎÍ§Ã£¤¬»öÁ°¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÂçÀ®¸ù¡ª¡¡´¶·ã¤Ç¹æµã¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¤É¤Î¼Ì¿¿¤â´é¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤À¤½¤¦
37ºÐ¤Î½Õ¡¢·ëº§¡£1Ç¯¤Û¤ÉÈà¤Î²£ÉÍ¤Î¼ÒÂð¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤¿¡£¡Ö°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¤È¤¤Ï¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤À¤Ã¤¿¿©À¸³è¤â¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤Á¤ó¤È¤·¤è¤¦¤È»×¤¨¤Æ¡¢¼«Á³¿©¤ÎÎÁÍý¶µ¼¼¤ËÄÌ¤¤¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢2020Ç¯½Õ¡¢É×¡¦Y¤µ¤ó¤Î¼¢²ì¤Ø¤ÎÅ¾¶Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Î»Å»ö¤âºßÂðOK¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²Æ¤Þ¤Ç¤Ï»ä¤¬¼¢²ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢´¶À÷¾õ¶·¤âÍî¤ÁÃå¤¡¢Åìµþ¤È¼¢²ì¤Î±óµ÷Î¥º§¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÎÁÍý¤â¥µ¥Ü¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤¸¤ãÆÈ¿È¤Î»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤Èµõ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¿·Â´¤ÇÆþ¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤Ë¤³¤Î¤Þ¤ÞÄêÇ¯¤Þ¤Ç¤¤¤Ä¤Å¤±¤ë¤Î¤Ë¤âµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âà¿¦¤·¤Æ¼¢²ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
Åìµþ°é¤Á¤ÎS¤µ¤ó¡£±ï¤â¤æ¤«¤ê¤â¤Ê¤¤¼¢²ì¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤ËÄñ¹³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¿ô¥«·îÂÚºß¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¤³¤ÎÅÚÃÏ¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ë¼«Á³¿©¤ÎÃç´Ö¤â¼¢²ì¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÍ§Ã£¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¿©Âî¤Ë¤ÏËèÆü¡¢»¨¹òÎÁÍý¤¬ÊÂ¤Ö¤½¤¦¡£¤â¤È¤â¤È¥¢¥È¥Ô¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢°ßÄ²¤¬¼å¤«¤Ã¤¿Y¤µ¤ó¤Ï¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¤½¤Î¿©»ö¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡×
Í§¿Í¤È¤Î»¨¹òÎÁÍý¥é¥ó¥Á²ñ¡£»¨¹òÎÁÍý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Y¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤È¤¤Ë¤Ï³°¿©¤ä¤½¤ÎÂ¾ÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤à¤Ê¤É¡¢¤æ¤ë¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤½¤Î¸å¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÈà¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤Ø¤¤¤³¤¦¤«¤È²¿ÅÙ¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ë¤ÏÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡£¤â¤È¤â¤È¼«Á³¤Î±Ä¤ß¤Ç¼ø¤«¤ì¤¿¤é¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ï·ò¤ä¤«¤Ê¤«¤é¤À¤È¿´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ä¤Î¹Í¤¨¤â¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ÆÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÈà¤ÈÀ¸³¶¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡×
¡ÖºÊ¤¬ËÍ¤ÎÀ¸¤¤ë³Ú¤·¤ß¡×
¤³¤Î¼èºà¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢S¤µ¤ó¤ÏY¤µ¤ó¤Ë¤â¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢Y¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤ª¶â¤ä¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤µ¡¢¿´ÃÏ¤è¤µ¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤ò°ì½ï¤ËÃµ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤Ç¤¤¿¡£À¤³¦¤ä·Ð¸³¤¬¹¤¬¤ê¡¢ËèÆü¤¬¿·Á¯¤Ç³Ú¤·¤¤¡£S¤ÏËÍ¤ÎÀ¸¤¤ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
Y¤µ¤ó¤ÎÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÅ¨¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤á¤°¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡£
±¿Ì¿¤Ï¤É¤³¤Ç¤É¤¦Å¾¤Ö¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡Öº§³è¡¢Á´Á³¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë±¿Ì¿¤Î¿Í¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ê¼Ì¿¿¡§ËÜ¿ÍÄó¶¡¡Ë
¡Ö¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÎÂç¿Íº§Êª¸ì¡×¼èºà¶¨ÎÏ¼Ô¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹