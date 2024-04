話題の新店8軒をまとめて紹介！ 人気ラーメン店の姉妹店から「Shibuya Sakura Stage」内の新店まで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. 千住 チャーシュー軒(東京・北千住)

2024年3月、北千住駅から徒歩3分ほどの場所に「千住 チャーシュー軒」がオープンしました。「食べログ ラーメン TOKYO 百名店」にも選出されている荻窪の人気ラーメン店「there is ramen」が手掛けた、濃厚煮干しラーメンが人気の「麻布 チャーシュー軒」の姉妹店になります。

千住 チャーシュー軒 出典:マーコラーメンさん

2. SALAO(京都市役所前)

<店舗情報>◆千住 チャーシュー軒住所 : 東京都足立区千住2-64-1 北千住Village 1FTEL : 非公開

2024年3月、御幸町御池で約15年間営業していた人気のビストロ「SALAO」が、京都市役所前駅から徒歩7分ほどの場所に移転オープンしました。

SALAO 写真:お店から

3. 焼酉川島(東京・麻布十番)

<店舗情報>◆SALAO住所 : 京都府京都市中京区二条通柳馬場東入晴明町667-2TEL : 075-213-0201

2024年3月10日、麻布十番の人気焼き鳥店「焼酉川島」が同じ麻布十番内に移転し、リニューアルオープンしました。

焼酉川島 写真:お店から

4. クレープとエスプレッソと 表参道店(東京・表参道)

<店舗情報>◆焼酉川島住所 : 東京都港区麻布十番2-7-11 VERTEX AZABU 2FTEL : 03-5539-8489

2024年3月、表参道駅から徒歩4分ほどの場所に、パリパリ⾷感が楽しめる⻩⾦のクレープを提供する「クレープとエスプレッソと 表参道店」がオープンしました。

クレープとエスプレッソと 表参道店 出典:yuko_nagogourmetさん

5. Senza X kyoto(京都・東山)

<店舗情報>◆クレープとエスプレッソと 表参道店住所 : 東京都渋谷区神宮前4-13-20TEL : 03-6804-6040

2024年2月9日、小麦、グルテン、卵、乳製品を使わないイタリアン「Senza X kyoto(センツァイックスキョウト)」が京都・東山に開店しました。予約困難で知られる人気ピザ店「Pizzeria Napoletana Da Yuki」の姉妹店です。

Senza X kyoto 写真:お店から

6. Parklet(東京・千駄ケ谷)

<店舗情報>◆Senza X kyoto住所 : 京都府京都市左京区岡崎円勝寺町36-3TEL : 未開通

国立競技場の目の前にある都⽴明治公園内に、2024年3月、複合型フードホール「Meiji Park Market」がオープン。この中に、日本橋の人気ベーカリーカフェ「Parklet(パークレット)」の2店舗目が4月19日誕生しました。

Parklet 写真:お店から

7. MOSS CROSS TOKYO(東京・渋谷)

<店舗情報>◆Parklet住所 : 東京都新宿区霞ヶ丘町5-7 都立明治公園内A棟 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年2月、渋谷駅から徒歩5分ほどの場所に誕生した「Shibuya Sakura Stage SAKURAタワー」内に開業した「ハイアット ハウス 東京 渋谷」のメインダイニングとして「MOSS CROSS TOKYO」がオープンしました。

MOSS CROSS TOKYO 写真:お店から

8. FUSOU(東京・渋谷)

<店舗情報>◆MOSS CROSS TOKYO住所 : 東京都渋谷区桜丘町3-3 HYATT house 東京 渋谷 16FTEL : 050-5592-9447

2024年3月19日、JR渋谷駅から徒歩約1分の「Shibuya Sakura Stage SHIBUYAタワー」38階にレストラン「FUSOU」がオープンしました。虎ノ門のレストラン「unis」でスーシェフを務めた、内田悟氏によるお店です。

FUSOU 写真:お店から

<店舗情報>◆FUSOU住所 : 東京都渋谷区桜丘町1-1 Shibuya Sakura Stage SHIBUYAタワー 38F manomaTEL : 050-5593-4075

文:食べログマガジン編集部

The post 話題の新店8軒をまとめて紹介! 人気ラーメン店の姉妹店から「Shibuya Sakura Stage」内の新店まで first appeared on 食べログマガジン.