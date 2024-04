大阪南港ATC にプリキュアがやってくる！わんだふるぷりきゅあ！いっしょにあそぼ♪わんだふるワールド

「わんだふるぷりきゅあ!いっしょにあそぼ♪わんだふるワールド」が、2024年5月11日(土)より大阪南港ATC 特設会場(ITM棟4F)で開催!

毎年プリキュアの世界観を体感できるイベントとして、ファミリー層を中心に人気のスペシャルイベント。

同イベントは、パズルやお絵描きダンスなどのアトラクションや「キュアワンダフル」が登場するミニステージ、プリキュアたちと一緒に写真がとれるフォトスポットなど盛り沢山の内容となっています。

わんだふるぷりきゅあ!いっしょにあそぼ♪わんだふるワールド

開催期間: 2024年5月11日(土)〜7月15日(月祝)の土日祝日と

2024年7月20日(土)〜7月28日(日)は毎日開催!

〈開催日〉

5/11,12,18,19,25,26(6日間)

6/1,2,8,9,15,16,22,23,29,30(10日間)

7/6,7,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,27,28(14日間)

開催時間: 9:30〜16:30 ※最終入場は16:00まで

会場 : 大阪南港ATC 特設会場(ITM棟4F)

入場料 : 中学生以上 1,400円

3歳〜小学生 1,000円

※金額は税込み ※2歳以下無料(要保護者同伴)

※シルバー、障がい者などの割引はありません

※ATC駐車サービスなどはありません

主催 : 「わんだふるぷりきゅあ!いっしょにあそぼ♪わんだふるワールド」実行委員会

特別協力: アジア太平洋トレードセンター株式会社

問い合せ: 「わんだふるぷりきゅあ!いっしょにあそぼ♪わんだふるワールド」実行委員会

072-990-5660(5/1〜7/28 9:30〜16:30、開催前は平日のみ)

公式HP :

https://precure-event-osaka.com/

公式X : @precure_event_o

【プレイガイド情報】

全日日時指定制 ローソンチケットにて販売

事前に、日時指定チケットの購入が必要となります。

ローソンチケット:

https://l-tike.com/precure-event/2024osaka/

Lコード : 52471

【内容紹介】

●アニマルタウン

・ゆらゆらごはんづくりパズル

「こむぎ」と「ユキ」のごはんを用意しよう!

・プリティホリックでメイクアップ!

「まゆ」といっしょにおしゃれにメイクアップ!

・なでなでフォトスポット

「こむぎ」と「ユキ」が甘えてきたよ。

手で優しくなでながら、一緒に写真を撮ろう!

●プリキュアにだいへんしん

・へんしんフォトスポット

プリキュアに変身して、ガルガルを助けよう!

・プリキュアと記念撮影!

プリキュアと一緒に思い出の一枚を撮ろう!

・ガルガルなこころ、とんでけー!

ガルガルを優しく抱きしめて写真をとろう!

●ニコガーデン

・ニコアニマルずかんパズル

ニコアニマルの形をよく観察して、ずかんを完成させよう!

・ニコの実あつめ

ニコの実でカゴをいっぱいにしよう!

・キラリンアニマルハウス

キラリンアニマルをキラリンハウスにかえしてあげよう!

●わんだふるパーク

・プリキュアダンスレッスン

みんなでいっぱい踊っちゃおう!

・プリキュアミニステージ

開催時間 (1)9:45〜 (2)10:45〜 (3)11:45〜 (4)14:00〜 (5)15:00〜 (6)16:00〜

「キュアワンダフル」と歌って踊って盛り上がろう♪

・プリキュアショップ

大人気のおもちゃやイベントグッズまでプリキュアの素敵なアイテムが勢ぞろい!

・なりきり写真館(有料)

「わんだふるぷりきゅあ!」の衣装をきて写真をとっちゃおう!

・ぺたぺた焼き(有料)

お気に入りのプリキュアを好きな色にぬっちゃおう!

