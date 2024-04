ストラテジックパートナーズは、Amazon Prime Videoにて配信中の島根を舞台にした短編映画「たたら」を海外展開のチャンス拡大のため、2024年4月にオンラインフィルムマーケットに登録しました。

短編映画「たたら」オンラインフィルムマーケット登録

本作品は、たたら製鉄(日本において古代から近世にかけて発展した製鉄法)をモチーフに、島根の自然と父子愛を描くヒューマンドラマとなっており、「バンクーバー・アジア映画祭」「ロンドン国際映画祭」ほか多数の受賞歴があります。

監督は、2017年ニース国際映画祭で外国語短編作品賞受賞、2021 INDIE SHORT FESTグランプリの野澤 クニオが務めました。

■Amazon Prime Videoでの視聴はこちら

【映画詳細】

■あらすじ

妻を亡くし、男手ひとつで息子ウィルを育ててきたディビッド。

彼を思い、大切に育ててきたつもりだったが、ケンカが引き金となりウィルは家を飛び出し、日本へと移住する。

疎遠な関係が続き10年。

ウィルから連絡があり彼が家族と暮らす日本を訪れたディビッド。

島根で暮らすウィル一家との触れ合いと島根に伝わる伝統技法の考えがディビッドにある変化をもたらす。

■受賞実績

<受賞>

・Indie Short Fest 8月月間賞受賞

・Japan Film Festival Los Angelesオフィシャルセレクション

およびBEST SHORT+ Award(最優秀中編作品賞)受賞

・バンクーバー・アジア映画祭 オフィシャルセレクション

・ロンドン国際映画祭 Best Sound Design

・ロンドン国際映画祭 Best Editing of a Foreign Language Film

<正式招待上映>

・第一回 横浜国際映画祭 正式招待上映

・第一回 アリゾナ日本映画祭 正式招待上映

■監督プロフィール

野澤 クニオ

映像ディレクター/映像作家

アメリカ・カリフォルニア州立大学ロングビーチ校映画学科卒業。

2007年に帰国後、広告制作会社に入社。

バイリンガルディレクターとして、Red Bullの仕事を中心に30カ国以上を飛び回り演出・撮影を手掛ける。

コマーシャル映像から、ミュージックビデオ、ドキュメンタリー作品までの豊富な演出経験を有する。

企画・構成に加え、脚本執筆も含めた総合力で、独特の世界観とストーリー性を確立している。

2017年には自身の短編作品がニース国際映画祭で外国語短編作品賞を受賞。

また第33回ボストン映画祭、第9回NYバッファロー映画祭に選出。

「人魚びと」は、2021 INDIE SHORT FESTにて、80カ国、4,453作品の中からグランプリであるBest Indie Shortに輝いた。

野澤 クニオ監督

■映画特設サイト

https://strategicpartners.jp/tatara

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 国内外の映画祭多数受賞!短編映画「たたら」オンラインフィルムマーケット登録 appeared first on Dtimes.