ボッチャトップアスリート！CAC Holdings 唐司 あみ選手入社

CAC Holdingsは、障害者スポーツ「ボッチャ」の唐司 あみ(とうのし あみ)選手がCACグループに入社したことを発表しました。

CAC Holdings 唐司 あみ選手入社

CACグループでは、一般社団法人日本ボッチャ協会のゴールドトップパートナーとして、2016年よりボッチャの普及・支援活動に取り組んでいます。

その活動の一環として、ボッチャアスリートの雇用を行っており、今回、唐司選手がCACグループに入社しました。

2018年入社の佐藤 駿選手(BC2男子)に次ぐ2人目のボッチャアスリート採用となります。

唐司選手は、日本ボッチャ協会の強化指定選手であり、国内大会のみならず世界大会でも日本代表チームの一員(火ノ玉JAPAN)として活躍しているトップアスリートです。

【唐司選手のプロフィール】

<入社日>

2024年4月1日

<競技種目>

ボッチャ(クラス:BC4女子)

※参考:日本ボッチャ協会

<主な戦績>

2023年:第24回 日本ボッチャ選手権大会 第2位

Povoa de Varzim 2023 World Boccia Cup BC4ペア 第3位

2024年:第25回 日本ボッチャ選手権大会 第2位

【唐司選手のコメント】

今回、ボッチャ競技の支援に力を入れているCACグループに入社することができ、とても嬉しく思います。

これまで以上に競技に集中でき、また競技の普及活動もできるので、とても良い環境となりました。

私はこれからも、ボッチャ日本代表選手として研鑽を積み、国内外の大会でより良い成績を残すことを目指します。

また選手活動だけでなく、社会人としても成長し、CACグループ社員の皆さんと一緒にボッチャの普及・支援に尽力していきたいと思います。

