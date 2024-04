古本市場・ふるいち・トレカパークで開始！テイツー免税サービス対応

テイツーは、2024年4月26日(金)より全国のふるいち・古本市場・トレカパーク店舗127店舗にて免税サービス対応を開始しました。

テイツー 免税サービス対応

ふるいち・古本市場・トレカパーク店舗ではゲーム・古本・トレーディングカード・キャラグッズ・フィギュア・プラモデル・中古モバイル・CD・DVD・ブルーレイなどの新品およびリユース品の取り扱いを行っています。

免税サービスに対応することで、海外から観光で日本にお越しになられた方や、日本国籍をお持ちで海外に在住されている方に対して、更なる利便性を提供していきます。

免税サービス導入店舗では免税シンボルマークの導入、店内サイン、外国語表記のPOPなどの設置を行うとともに専用アプリの導入を行い、スタッフへの業務負荷を軽減するとともに、スムーズな免税サービスを提供します。

同社は今後とも、「リユースで地域と世界をつなぐ」というグループビジョンのもと、より一層お客様に満足していただけるサービスを提供していきます。

【免税サービス開始日】

2024年4月26日(金)

【免税サービス対応店舗】

ふるいち・古本市場・トレカパーク屋号の同社直営店舗全店

※モ・ジール、TSUTAYA、FC店舗等、一部サービス利用対象外の店舗があります

【免税サービス対象商品】

全商品(新品ゲーム機本体、非課税商品など一部商品をのぞく)

※対象商品は個人使用および、日本国外に持ち出すものに限ります

【免税サービス利用条件】

<外国籍のお客様>

・購入金額が税抜5,000円以上

・日本での滞在期間が6カ月未満

・「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格

・パスポート(要上陸許可シールもしくはSOFAスタンプ)、上陸許可書等の持参

<日本国籍のお客様>

・購入金額が税抜5,000円以上

・日本での滞在期間が6カ月未満

・戸籍附票または海外在留証明書の提示

・パスポート(要帰国印スタンプ)の持参

