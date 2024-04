アピタパワー新守山店！まねきやPOP UP STORE

高価買取専門店まねきやが、愛知県名古屋市のアピタパワー新守山店にて初となる催事買取を実施中。

期間は2024年4月26日(金)から30日(火)までの5日間で、期間中は店内で査定のうえその場で買取しています。

まねきやアピタパワー新守山店POP UP STORE

場所 :アピタパワー新守山店

所在地 :愛知県名古屋市守山区新守山2830 1f 南側出入り口

開催期間 :2024年4月26日(金)〜4月30日(火)

時間 :10:00〜19:00

チラシをご持参いただいた新規会員の方には、1,000円相当のまねきやポイントをプレゼント!

ポイントは買取で使用できます。

今回の買取品目は次のように、幅広く対応しています。

・金、銀、プラチナや貴金属

・お酒(ウイスキーや日本酒など)

・ダイヤモンドなどのジュエリー

・ブランド時計

・ブランドバッグ

・ブランドアパレル

