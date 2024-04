ピアスを挿してイヤーカフに！anne-li-gatou「サスティナカフ」

アンリガトウが展開するジュエリーブランド「anne-li-gatou」は、ピアスを挿してイヤーカフにできるイヤーカフコンバータージュエリー「サスティナカフ」(Sustainer cuff )4種を2024年4月29日(月)から公式オンラインストアにて販売開始します。

anne-li-gatou「サスティナカフ」

ピアス穴がなくてもピアスが使えるようになるイヤーカフコンバーター「サスティナカフ(Sustainer cuff)」新発売!

ロジウムコーティングがついたシルバー製のイヤーカフ2型、K18コーティングがついたシルバー製のイヤーカフ1型、K10製のイヤーカフ1型が用意されました。

アンリガトウが展開する「anne-li-gatou」は「ありがとう」が語源となったブランド名です。

生活の中にある、一人一人の物語に、優しく光を当てるようなジュエリーを制作しています。

2024年のテーマは「サスティナブル」ピアスホールが塞がってしまって、ピアスが使えなくなったり、片方無くしたピアスといった宝物を捨てることなくまた使えるようにすることで一人一人が実現できるサスティナブルなジュエリーです。

サスティナカフというネーミングは既存のピアスをリサイクルして再利用することで、持続可能な社会を目指すというコンセプトを反映しています。

また、ジュエリーとしての美しさと機能性を併せ持つ製品であることを表しています。

サスティナカフは、ピアスホールが塞がってしまったり、アレルギー等の体質変化によって、ピアスがつけられなくなった方ができる耳周りのおしゃれを提案したいという想いから生まれました。

使えなくなったお気に入りのピアスをイヤーカフに通して使うことで、また使えるようになります。

・デザインは気に入ったのに、ピアスのみだった…。

・ピアスホールは開けたくない!!

・イヤリングは耳が痛くなってつけにくいものがある。

そんなお悩みを持つ方に是非おすすめしたいのが、イヤーカフコンバーター「サスティナカフ」です。

気に入ってもつけられなかったピアスが、差し込むことでイヤリングとして着用できるアイテムです。

可愛いデザイン、でもイヤリングはない…という思いをされたことのあるイヤリング派の方もピアスのデザインも楽しむことができます。

落とす心配が少なく痛くないイヤーカフは耳周りのおしゃれを諦めていた方へジュエリーの選択肢を広げられるアイテムです。

【ジュエリーにできるサスティナビリティ】

世界中ではたくさんのジュエリーが廃棄されている現実があります。

片方無くしてしまったピアスといった小さなものでも貴重な資源である素材を捨てることなく活かすことで一人一人が地球の資源を守ることができるサスティナブルなジュエリーです。

【デザイン】

ふっくらとしたお耳の方でもつけやすいしずく型のフォルムにすることで、リング型のイヤーカフだと痛くなったり、落ちてしまいやすかった方でも安心して着用できるつけやすく落ちにくい仕様です。

イヤリング派の方にも抵抗なく左右ペアでも使うことができるデザインは、星をデザインした「Star」とレースをかたどり金属にした「Lace」の2種類を用意されました。

どちらもピアスを通せる穴が空いており、そこへ通すピアスによって印象を変えることができます。

ピアスを通さずそのまま単体でお使いいただくことも可能です。

また、イヤーカフは片方だけ使うことも可能なアイテムなので、片方なくしたピアスもまた使えるようになります。

サスティナカフ シリーズは今回発売したSV925、K10以外にも、K18、Pt950から受注制作が可能で、金属アレルギーがある方へのプレゼントにも喜ばれています。

【使い方】

サスティナカフの穴にピアスポストを挿しこむことで簡単にピアスをイヤーカフに変換できます。

*直タイプのピアスの使用を想定しています。

*フックタイプも利用できますが、金具の仕様により一部お使いいただけないものがあります

【詳細】

商品名:Sustainer cuff (サスティナカフ)

【商品名/価格(税込)】

SV ロジウムコーティング Lace 20,900円

SV K18コーティング Lace 20,900円

SV ロジウムコーティング Star 20,900円

K10 Star 48,400円

サスティナカフ Star SVK18コーティングとSVロジウムコーティングで展開

サスティナカフ Lace SVK18コーティングとSVロジウムコーティングで展開

