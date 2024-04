“絵本”で楽しく食育！全農パールライス「こめつぶ丸のごはんができるまで」

全農パールライスは、絵本「こめつぶ丸のごはんができるまで」を2024年4月22日(月)に発売しました。

絵本「こめつぶ丸のごはんができるまで」

タイトル :こめつぶ丸のごはんができるまで

発売 :2024年4月22日(月)

価格 :1,320円(本体1,200円+税10%)

出版社 :株式会社三恵社

作・絵 :株式会社スタジオ・エーワン

監修 :全農パールライス株式会社

サイズ :206mm×206mm

ページ数 :20ページ

発売日 :2024年4月22日(月)

ISBNコード:9784866939292

また、絵本の発売を記念して、絵本などが抽選で当たる「絵本発売記念キャンペーン」を全農パールライス公式Xにて2024年4月26日(金)から5月12日(日)まで実施中です。

今回発売した絵本は、食に興味をもち、楽しく食と農に触れて貰うことを目的に制作されました。

いつも食べている「ごはん」が、どのように育てられて食卓に届くのかを、お米の妖精「こめつぶ丸」と「まいちゃん」が冒険をして学んでいくお話です。

田植え後の緑色の田んぼから、黄金色に実った田んぼに変化していく過程や生きものたちが育む田んぼの役割も一緒に学んでいきます。

併せて、収穫後の稲が、ふっくらツヤツヤのごはんに変身していく様子を「こめつぶ丸」が楽しく紹介していきます。

この絵本を通じて、食べることやごはんが食卓に届くまでの過程に興味を持つこと、稲が実っていく様子や生きものと共生する田んぼについて学ぶことにより、食の大切さや豊かな自然の恵みに感謝する心を育て、楽しく食育活動に繋げます。

全農パールライスはこれからもお米に関する情報を発信することで、食育活動を応援し、食と農の大切さを伝えていきます。

【あらすじ】

お米の妖精「こめつぶ丸」が「まいちゃん」と一緒にごはんができるまでを学びに冒険に行くお話です。

お米がどこで作られて、どのように生育していくのかを学び、田んぼにいる生きものたちも登場します。

さらに収穫した稲が脱穀から精米、炊飯をしてふっくらツヤツヤの美味しいごはんになるまでをこめつぶ丸と一緒に楽しく学んでいきます。

最後はひと粒残らず食べて笑顔で『ごちそうさま』を伝え、お米を通して楽しく食育を体験できる内容となっています。

■「こめつぶ丸」について

お米のおいしさとおもしろさを広めるために誕生したお米の妖精で、いろいろなお米の品種に変身することを特技としています。

全農パールライスの宣伝担当として、会社のPRや食育活動など幅広く活動しています。

こめつぶ丸公式サイト:

こめつぶ丸

■キャンペーン告知について

絵本の発売を記念して、全農パールライス公式Xにて、「絵本発売記念キャンペーン」を実施中です。

キャンペーン期間中に全農パールライス公式X(@zennohpearlrice)アカウントをフォロー&対象キャンペーン投稿をリポストすると、抽選で絵本とお米(福島県産コシヒカリ)150g×3袋とレシピパンフレットが当たります。

詳しくは全農パールライス公式X(@zennohpearlrice)を確認してください。

〈全農パールライス公式X〉

ユーザー名: @zennohpearlrice

URL :

発売記念キャンペーン

キャンペーン期間 2024年4月26日(金)〜5月12日(日)23:59

