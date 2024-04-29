Ãæ¹ñ¤Î¶¥±Ë23Áª¼ê¤¬¥É¡¼¥Ô¥ó¥°ÍÛÀ¤Ç¸ÞÎØ½Ð¾ì¡¡Ïª¥Õ¥£¥®¥å¥¢½ÅÄÃ¤ÏÅÜ¤ê¡Ö¥í¥·¥¢¿Í¤À¤±¤ËÅ¬ÍÑ¡©¡×
¡¡Ãæ¹ñ¤Î¶¥±ËÁª¼ê£²£³¿Í¤¬£²£°£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØÁ°¤Î¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤ÇÍÛÀ¤È¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é½Ð¾ì¤òµö²Ä¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢¥í¥·¥¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È³¦¤Î½ÅÄÃ¤¬ÉÔËþ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡Áª¼ê£²£³¿Í¤«¤é¤Ï¶¹¿´¾É¤ÎÌô¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¶Ø»ßÊª¼Á¥È¥ê¥á¥¿¥¸¥¸¥ó¤ÎÍÛÀÈ¿±þ¤¬½Ð¤¿¤¬¡¢À¤³¦È¿¥É¡¼¥Ô¥ó¥°µ¡¹½¡Ê£×£Á£Ä£Á¡Ë¤Ï½èÊ¬¤ò²Ê¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñÈ¿¥É¡¼¥Ô¥ó¥°µ¡¹½¡Ê£Ã£È£É£Î£Á£Ä£Á¡Ë¤Î¡ÖÅìµþ¸ÞÎØÁ°¤ËÂç²ñ½Ð¾ì¤Î¤¿¤á¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Î¿ßË¼¤Ë¡¢ÌôÊª¤¬Ê¶¤ì¹þ¤ó¤À¡×¤È¤Î¼çÄ¥¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£²ó¤Î·ï¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Âç¡¹Åª¤ËÊóÆ»¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Î¥«¥ß¥é¡¦¥ï¥ê¥¨¥ï¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¤¬£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØÁ°¤Î¥í¥·¥¢Áª¼ê¸¢¤ÇºÎ¼è¤µ¤ì¤¿¸¡ÂÎ¤«¤é¶Ø»ßÌôÊª¤Î¥È¥ê¥á¥¿¥¸¥¸¥ó¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢£´Ç¯´Ö¤Î»ñ³ÊÄä»ß½èÊ¬¤¬²¼¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡¢µ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£ó£ð£ï£ò£ô£ó¡¦£ò£õ¡×¤Ï¡¢¥¿¥Á¥¢¥Ê¡¦¥¿¥é¥½¥ï»á¤Î¸«²ò¤ò¾Ò²ð¡£¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ð¥Ã¥Ï²ñÄ¹¤¬¡Ö°ìÉô¤Î¿Í¤¬ÉÔËþ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Áª¼ê¤ò½Ð¾ìÄä»ß¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥í¥·¥¢¿Í¤À¤±¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Â¾¤ÎÃ¯¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¥ë¡¼¥ë¤ÏÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤³¤Î´´Éô¤Ï²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡©¡×¤ÈÉÔËþ¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤Î°Û¤Ê¤ëÂÐ±þ¤Ë¡¢ÅÜ¤ê¤ÏÄºÅÀ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£