メニコン杯 関東ボーイズリーグ大会 ベスト８決定！ 昨年Ｖの狭山西武を撃破した館林、東松山中央、松本が初の８強 Ｖ経験の武蔵嵐山、京葉も
◆メニコン杯第２７回日本少年野球 関東ボーイズリーグ大会 ▽４回戦 ▽５回戦（２８日・吉井中央公園野球場ほか）
１８０チームが参加した中学生の部では２８日、４回戦、５回戦が行われベスト８が決まった。
昨年優勝の狭山西武ボーイズ（埼玉西）は４回戦で館林ボーイズ（群馬）に０−１で敗戦。館林は５回戦で延長９回タイブレークの末、越谷ボーイズ（埼玉東）を下し初の８強入りを果たした。
また、東松山中央ボーイズ（埼玉西）、松本ボーイズ（長野）も初の８強進出。優勝経験のある武蔵嵐山ボーイズ（埼玉西）、京葉ボーイズ（千葉）もベスト８に進んだ。
ほか、高崎中央ボーイズ（群馬）、白井中央ボーイズ、松戸中央ボーイズ（ともに千葉）も勝ち進んだ。
５月３日に太田スタジアム、群馬・吉井中央公園野球場で準々決勝を行い、４日に大田スタジアムで準決勝、決勝を行う。
【中学生の部】
▽４回戦（北ブロック）
阿見４―３本庄
東松山中央７―３宮城中央
高崎中央３―０桐生
宮城仙北９―２仙台泉
館林１―０狭山西武
越谷９―１佐野
武蔵嵐山９―２ひたちなか
草加４―２高崎
▽４回戦（南ブロック）
愛川１１―５麻生
松本１０―１八街京葉
松戸中央３―１湘南
江戸川南１４―１山梨ふじやま
世田谷南４―２町田
京葉９―０八千代
都筑中央９―０流山
白井中央７―３千葉幕張
▽５回戦（北ブロック）
東松山中央１３―３阿見
高崎中央６―４宮城仙北
館林８―７越谷
武蔵嵐山１１―０草加
▽５回戦（南ブロック）
松本７―０愛川
松戸中央８―１江戸川南
京葉１６―４世田谷南
白井中央５―３都筑中央
※準々決勝の組み合わせ
【５月３日・大田スタジアム】
〈１〉東村山中央ｖｓ白井中央
〈２〉館林ｖｓ松戸中央
【５月３日・吉井中央公園野球場】
〈１〉松本ｖｓ武蔵嵐山
〈２〉京葉ｖｓ高崎中央
【小学生の部】（２８日）※リーグ戦
◆Ａブロック
深谷１３―３埼玉新座
富士見２１―４横浜青葉・相模
◆Ｂブロック
北総１０―４勝呂
東京江戸川１２―０宇都宮
◆Ｃブロック
埼玉上尾１８―２坂戸中央
流山・東京足立９―３荒川
◆Ｄブロック
東京世田谷１５―２毛呂山・春日部