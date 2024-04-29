初の８強入りを決めた東松山中央ボーイズ

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◆メニコン杯第２７回日本少年野球　関東ボーイズリーグ大会　▽４回戦　▽５回戦（２８日・吉井中央公園野球場ほか）

　１８０チームが参加した中学生の部では２８日、４回戦、５回戦が行われベスト８が決まった。

　昨年優勝の狭山西武ボーイズ（埼玉西）は４回戦で館林ボーイズ（群馬）に０−１で敗戦。館林は５回戦で延長９回タイブレークの末、越谷ボーイズ（埼玉東）を下し初の８強入りを果たした。

　また、東松山中央ボーイズ（埼玉西）、松本ボーイズ（長野）も初の８強進出。優勝経験のある武蔵嵐山ボーイズ（埼玉西）、京葉ボーイズ（千葉）もベスト８に進んだ。

　ほか、高崎中央ボーイズ（群馬）、白井中央ボーイズ、松戸中央ボーイズ（ともに千葉）も勝ち進んだ。

　５月３日に太田スタジアム、群馬・吉井中央公園野球場で準々決勝を行い、４日に大田スタジアムで準決勝、決勝を行う。

　【中学生の部】

　▽４回戦（北ブロック）

阿見４―３本庄

東松山中央７―３宮城中央

高崎中央３―０桐生

宮城仙北９―２仙台泉

館林１―０狭山西武

越谷９―１佐野

武蔵嵐山９―２ひたちなか

草加４―２高崎

　▽４回戦（南ブロック）

愛川１１―５麻生

松本１０―１八街京葉

松戸中央３―１湘南

江戸川南１４―１山梨ふじやま

世田谷南４―２町田

京葉９―０八千代

都筑中央９―０流山

白井中央７―３千葉幕張

　▽５回戦（北ブロック）

東松山中央１３―３阿見

高崎中央６―４宮城仙北

館林８―７越谷

武蔵嵐山１１―０草加

　▽５回戦（南ブロック）

松本７―０愛川

松戸中央８―１江戸川南

京葉１６―４世田谷南

白井中央５―３都筑中央

※準々決勝の組み合わせ

【５月３日・大田スタジアム】

〈１〉東村山中央ｖｓ白井中央

〈２〉館林ｖｓ松戸中央

【５月３日・吉井中央公園野球場】

〈１〉松本ｖｓ武蔵嵐山

〈２〉京葉ｖｓ高崎中央

　【小学生の部】（２８日）※リーグ戦

　◆Ａブロック

深谷１３―３埼玉新座

富士見２１―４横浜青葉・相模

　◆Ｂブロック

北総１０―４勝呂

東京江戸川１２―０宇都宮

　◆Ｃブロック

埼玉上尾１８―２坂戸中央

流山・東京足立９―３荒川

　◆Ｄブロック

東京世田谷１５―２毛呂山・春日部