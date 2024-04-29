福島県で最大震度3の地震 福島県・田村市、福島広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町
29日午前1時16分ごろ、福島県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、福島県の田村市、福島広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、それに双葉町です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□福島県
田村市 福島広野町 楢葉町
富岡町 大熊町 双葉町
■震度2
□福島県
郡山市 白河市 須賀川市
二本松市 福島伊達市 本宮市
国見町 川俣町 大玉村
泉崎村 石川町 玉川村
古殿町 小野町 いわき市
相馬市 南相馬市 川内村
浪江町 葛尾村
□宮城県
岩沼市 山元町
■震度1
□福島県
福島市 桑折町 鏡石町
天栄村 西郷村 棚倉町
矢祭町 平田村 浅川町
三春町 新地町 飯舘村
会津若松市 下郷町 猪苗代町
会津美里町
□宮城県
白石市 名取市 角田市
蔵王町 七ヶ宿町 大河原町
柴田町 宮城川崎町 丸森町
亘理町 気仙沼市 登米市
大崎市 色麻町 宮城加美町
涌谷町 宮城美里町 仙台青葉区
仙台宮城野区 仙台太白区 石巻市
塩竈市 東松島市 松島町
七ヶ浜町 利府町 大衡村
□岩手県
住田町 一関市
□山形県
上山市 天童市 米沢市
南陽市 高畠町 白鷹町
□茨城県
水戸市 日立市 高萩市
笠間市 ひたちなか市 常陸大宮市
小美玉市 茨城町 城里町
東海村 大子町 土浦市
石岡市 筑西市 稲敷市
桜川市 鉾田市
□栃木県
那須塩原市 那須町 宇都宮市
茂木町 芳賀町 壬生町
栃木那珂川町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。