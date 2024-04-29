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29日午前1時16分ごろ、福島県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、福島県の田村市、福島広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、それに双葉町です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□福島県
田村市　福島広野町　楢葉町
富岡町　大熊町　双葉町

■震度2
□福島県
郡山市　白河市　須賀川市
二本松市　福島伊達市　本宮市
国見町　川俣町　大玉村
泉崎村　石川町　玉川村
古殿町　小野町　いわき市
相馬市　南相馬市　川内村
浪江町　葛尾村

□宮城県
岩沼市　山元町

■震度1
□福島県
福島市　桑折町　鏡石町
天栄村　西郷村　棚倉町
矢祭町　平田村　浅川町
三春町　新地町　飯舘村
会津若松市　下郷町　猪苗代町
会津美里町

□宮城県
白石市　名取市　角田市
蔵王町　七ヶ宿町　大河原町
柴田町　宮城川崎町　丸森町
亘理町　気仙沼市　登米市
大崎市　色麻町　宮城加美町
涌谷町　宮城美里町　仙台青葉区
仙台宮城野区　仙台太白区　石巻市
塩竈市　東松島市　松島町
七ヶ浜町　利府町　大衡村

□岩手県
住田町　一関市

□山形県
上山市　天童市　米沢市
南陽市　高畠町　白鷹町

□茨城県
水戸市　日立市　高萩市
笠間市　ひたちなか市　常陸大宮市
小美玉市　茨城町　城里町
東海村　大子町　土浦市
石岡市　筑西市　稲敷市
桜川市　鉾田市

□栃木県
那須塩原市　那須町　宇都宮市
茂木町　芳賀町　壬生町
栃木那珂川町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。