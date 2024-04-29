29日午前1時16分ごろ、福島県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、福島県の田村市、福島広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、それに双葉町です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□福島県

田村市 福島広野町 楢葉町

富岡町 大熊町 双葉町

■震度2

□福島県

郡山市 白河市 須賀川市

二本松市 福島伊達市 本宮市

国見町 川俣町 大玉村

泉崎村 石川町 玉川村

古殿町 小野町 いわき市

相馬市 南相馬市 川内村

浪江町 葛尾村



□宮城県

岩沼市 山元町

■震度1

□福島県

福島市 桑折町 鏡石町

天栄村 西郷村 棚倉町

矢祭町 平田村 浅川町

三春町 新地町 飯舘村

会津若松市 下郷町 猪苗代町

会津美里町



□宮城県

白石市 名取市 角田市

蔵王町 七ヶ宿町 大河原町

柴田町 宮城川崎町 丸森町

亘理町 気仙沼市 登米市

大崎市 色麻町 宮城加美町

涌谷町 宮城美里町 仙台青葉区

仙台宮城野区 仙台太白区 石巻市

塩竈市 東松島市 松島町

七ヶ浜町 利府町 大衡村



□岩手県

住田町 一関市



□山形県

上山市 天童市 米沢市

南陽市 高畠町 白鷹町



□茨城県

水戸市 日立市 高萩市

笠間市 ひたちなか市 常陸大宮市

小美玉市 茨城町 城里町

東海村 大子町 土浦市

石岡市 筑西市 稲敷市

桜川市 鉾田市



□栃木県

那須塩原市 那須町 宇都宮市

茂木町 芳賀町 壬生町

栃木那珂川町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。