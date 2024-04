出演アーティスト第1弾発表！LIVE AZUMA 2024

2024年10月19日(土)、20日(日)に福島で開催される音楽フェス「LIVE AZUMA 2024」の第1弾アーティスト6組が決定しました。

また、オフィシャル最速先行も受付開始しました。

LIVE AZUMA 2024

名称:LIVE AZUMA 2024

(読み方:ライブアヅマ ニーゼロニーヨン)

日程:2024年10月19日(土)、20日(日)

OPEN10:00/START11:00(予定)

会場:あづま総合運動公園/福島あづま球場

(〒960-2158 福島県福島市佐原字神事場1番地)

後援:J-WAVE/NACK5/ふくしまFM

協力:公益財団法人福島県都市公園・緑化協会/club NEO

主催:LIVE AZUMA実行委員会

福島テレビ株式会社

株式会社クリエイティブマンプロダクション

株式会社フライング・ベコ

出演が決定したのは、開催初年度にも出演し、スタジアムを最高潮の熱気で包んでくれた【Dragon Ash】。

2010年に川谷絵音を中心に結成され、歌とギターのツインメロディとそれを支えるリズム隊、それらが絶妙なバランスで重なり合うバンド【indigo la End】。

昨年このLIVE AZUMAで、ヴォーカル三原健司の復帰ライブを大成功させた、どのシーンにも属さない「オンリーワン」の存在の【フレデリック】。

2024年ヴォーカル詩羽としては初の武道館公演を成功させた他、ドラマ・映画の出演やモデルなど活動の幅を広げ、若者のカリスマの地位を確立しつつある【水曜日のカンパネラ】。

ジャジーなグルーヴをメインとしながらも、クラブシーンはたまたPOPシーンにも足を広げ、ヴォーカル長塚健斗の甘い歌声とクールなセッションが国内外で反響を呼び続けている【WONK】。

バークリー音楽大学ジャズ作曲科卒業、ジャズとクラシックを融合したような独自のスタイルで、Tom Mischが「ファン」と公言するなど、様々なシーンにおいて破竹の勢いで浸透しているミュージシャン【Kan Sano】はバンドセットでの登場となります。

さらに、追加アーティストについても今後発表予定です。

また、オフィシャル最速先行の受付は4月25日(木)に開始しました。

2024年は小学生まで入場無料となり、家族連れでも購入しやすい料金設定にしました。

オフィシャルサイト(https://liveazuma.jp/)から購入可能です。

<チケット>

-入場券-

【2日通し】:21,500円(税込)/スタンド席付:25,000円(税込)

【1日券】:11,500円(税込)/スタンド席付:13,500円(税込)

-中高生入場券-

【2日通し】:14,000円(税込)/スタンド席付:17,500円(税込)

【1日券】:7,900円(税込)/スタンド席付:9,900円(税込)

-駐車券-

【大駐車場・駐車2日通し券】:6,000円(税込)

【大駐車場・駐車1日券】:3,000円(税込)

-駐車券付セット券-

【大駐車場2日通し駐車券(1台)+2日通し入場券2枚セット】:49,000円(税込)

【大駐車場2日通し駐車券(1台)+スタンド席付2日通し入場券2枚セット】:56,000円(税込)

【大駐車場駐車券(19日/1台)+1日券(19日/2枚)セット】:26,000円(税込)

【大駐車場駐車券(20日/1台)+1日券(20日/2枚)セット】:26,000円(税込)

【大駐車場駐車券(19日/1台)+スタンド席付1日券(19日/2枚)セット】:30,000円(税込)

【大駐車場駐車券(20日/1台)+スタンド席付1日券(20日/2枚)セット】:30,000円(税込)

ローソンチケット最速チケット先着先行受付:4月25日(木)12:00〜5月12日(日)23:59まで

