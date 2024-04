お祭り衣装で野外ステージを盛り上げる！ズーラシアンブラス夏まつり

ズーラシアンブラスは、2024年8月12日(月・祝)に「ズーラシアンブラス夏まつり!」を、信州国際音楽村(長野県上田市)にて開催します。

ズーラシアンブラス夏まつり

イベント名 :ズーラシアンブラス夏まつり!

開催日時 :2024年8月12日(月・祝) 18:00開演

会場 :信州国際音楽村パノラマステージひびき(長野県上田市)

料金(税込) :指定席 3,500円

スーベニアシート(お土産付き) 4,500円

スーパーシート(お土産付き) 5,000円

芝生枡席(4名まで) 10,000円

ペット枡席(1〜4人用+ペット)10,500円(完売)

※本公演は0歳からご入場いただけます。

3歳以上有料。

2歳まで膝上鑑賞無料(大人1人につき1名まで)。

主催 :株式会社スーパーキッズ

共催 :一般財団法人信州国際音楽村

プレイガイド:・スーパーキッズチケットセンター

URL:

https://www.superkids.co.jp/ticket/

・信州国際音楽村

TEL: 0268-42-3436

・ローソンチケット

URL:

https://l-tike.com

出演 :ズーラシアンブラス、サキソフォックス、ドール、

たたきのトリ・スカーレット、オコジョ

演奏曲 :あー夏休み、夏色、真夏の果実、少年時代、宿命、

ズーラシアンブラス音頭 ほか

2018年より開催し恒例となった信州国際音楽村での「ズーラシアンブラス夏まつり!」。

爽やかな高原の空気と、夕暮れから徐々に広がる満点の星空の中、お祭り衣装に身を包んだズーラシアンブラスたちが野外ステージでのびのびと演奏します。

また会場では地元有志による出店が並び、コンサートの終わりには花火が打ち上がるなどお祭り感満載のコンサートです。

特別ゲストはスティールパン奏者の「たたきのトリ スカーレット」とギター奏者「オコジョ」

2024年の特別ゲストはデビューしたばかりのスティールパン奏者、たたきのトリ・スカーレット。

さらにギターのオコジョも加わって夏らしいご機嫌なサウンドをお届けします。

スティールパン たたきのトリ・スカーレット

ギター オコジョ

夏にぴったりの楽曲の数々

TUBE「あー夏休み」、ゆず「夏色」、サザンオールスターズ「真夏の果実」ほか、夏にぴったりの楽曲をラインナップ。

ズーラシアンブラス(金管五重奏)、サキソフォックス(サックス四重奏)、ドール(パーカッション)、ゲストのスカーレット(スティールパン)、オコジョ(ギター)が出演し、賑やかに演奏をお届けします。

オリジナル曲「ズーラシアンブラス音頭」では和太鼓の櫓が登場。

お客様と共にぐるりと周りを囲んで盆踊りを踊ります。

