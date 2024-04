大阪マリオット都ホテルでは、 2024年5月1日(水)から6月30日(日)までの期間、19階 ライブキッチン「COOKA」(クーカ)にて「10th Anniversary Buffet」が開催されます。

大阪マリオット都ホテルCOOKA「10th Anniversary Buffet」

価格:■ランチ

〈平日〉大人・中高生 5,200円 / シニア(65歳以上) 3,900円 / 小学生 2,100円 / 幼児(3歳以上) 1,000円

〈土日祝/2部制(90分)〉大人・中高生 5,800円 / シニア(65歳以上) 4,350円 / 小学生 2,400円 / 幼児(3歳以上) 1,000円

※ソフトドリンク フリーフロー付き※アルコールフリーフロー(90分) 1人 1,800円

■ディナー

大人•中高生 7,000円 / シニア(65歳以上) 5,250円 / 小学生 3,000円 / 幼児(3歳以上)1,000円

※ソフトドリンク フリーフロー付き※アルコールフリーフロー(120分)1人 1,800円

開催期間:2024年5月1日(水)〜 6月30日(日)

※下記期間は、料金および一部メニューが異なります。

5/3〜6 GW FAMILY BUFFET、5/31〜6/2 SUPER BUFFET

開催場所:大阪マリオット都ホテル19階 ライブキッチン「COOKA」

営業時間:ランチ 11:30〜15:00 土日祝2部制(90分)

ディナー 17:00〜22:00 土日祝2部制(120分)

開業10周年を記念して、10年間で人気のあったメニューが集結したバラエティ豊かなブッフェ。

「有頭エビフライ」や「シンガポールチキンライス」、ディナータイムには「握り寿司」、「国産牛のロースト」などライブキッチンから届く出来立ての料理が楽しめます。

また、近鉄百貨店 あべのハルカス近鉄本店にて開催される「ハルカスベジフェス!」とコラボレーションした野菜を楽しめる彩り鮮やかなメニューも提供されます。

ランチ・ディナー共通メニュー

ランチ、ディナーともに楽しめるメニュー。

テリーヌ

エスカベッシュ

大阪産(もん)美味大阪 熟成ロースハム

有頭エビフライ

ウインナーシュニッチェル

タンドリーチキン

ライスヌードル フォー

シンガポールチキンライス

出来立てオムライス デミグラスソース

「10th Anniversary Buffet」ハルカスベジフェス!コラボメニュー

近鉄百貨店 あべのハルカス近鉄本店にて開催される「ハルカスベジフェス!」とコラボレーションした野菜を楽しめる彩り鮮やかなメニューは、ランチ、ディナーとも提供されます。

ランチ限定メニュー

ランチ時間帯限定メニューは、牛肉のグリルと

海鮮ばらちらし。

ディナー限定メニュー

ディナー限定メニューは、国産牛のローストと

握り寿司です。

デザートメニュー

デザートメニューは、クレープシュゼット

グラスデザート 3種(マンゴープリンとココナッツクランブル/ショートケーキ/レアチーズムースとキウイフルーツ)の他、

ジェラート 10種(”Mジェラート” ミックスジュースフレーバー/ジャンドゥーヤ/完熟いちご/ピスタチオなどから日替わりでご用意)

が提供されます。

ドリンク

ソフトドリンク各種

アルコール ※アルコールフリーフローは別途料金が必要です。

スパークリングワイン / ワイン(⾚・⽩) / 生ビール / ウイスキー / カクテル各種など

