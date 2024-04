【ピクミン キャラマグネッツ】4月29日 発売価格:275円

バンダイは、食玩「ピクミン キャラマグネッツ」を4月29日より全国量販店の菓子売場等で発売する。価格は275円。

本商品は、「ピクミン」のアクリル製マグネット付きガム。マグネットは「ピクミン4」で新登場した氷ピクミン・ヒカリピクミン・オッチンを含む全24種がラインナップされている。

さらに、ピクミンデザインのメモカードが1枚(全10種)付属しており、マグネットと一緒に使用することができる。

「ピクミン キャラマグネッツ」内容

●アクリル製マグネット1個(全24種)

●メモカード1枚(全10種)

●ガム(ソーダ味)1個

【ラインナップ】

1.青ピクミン A

2.黄ピクミン A

3.赤ピクミン A

4.羽ピクミン A

5.岩ピクミン A

6.白ピクミン A

7.紫ピクミン A

8.氷ピクミン A

9.ヒカリピクミン A

10.オッチン A

11.青ピクミン B

12.黄ピクミン B

13.赤ピクミン B

14.青ピクミン C

15.黄ピクミン C

16.赤ピクミン C

17.岩ピクミン B

18.紫ピクミン B

19.氷ピクミン B

20.羽ピクミン B

21.白ピクミン B

22.ヒカリピクミン B

23.オッチン B

24.チャッピー

マグネットサイズ:約40~80mm、厚さ約5mm

(C)Nintendo