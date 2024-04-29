食玩「ピクミン キャラマグネッツ」本日発売！ マグネットは氷ピクミン・ヒカリピクミン・オッチンなど全24種ピクミンデザインのメモカードも1枚付き
【ピクミン キャラマグネッツ】
4月29日 発売
価格：275円
●アクリル製マグネット1個（全24種）
【ラインナップ】
4月29日 発売
価格：275円
バンダイは、食玩「ピクミン キャラマグネッツ」を4月29日より全国量販店の菓子売場等で発売する。価格は275円。
本商品は、「ピクミン」のアクリル製マグネット付きガム。マグネットは「ピクミン4」で新登場した氷ピクミン・ヒカリピクミン・オッチンを含む全24種がラインナップされている。
さらに、ピクミンデザインのメモカードが1枚（全10種）付属しており、マグネットと一緒に使用することができる。
「ピクミン キャラマグネッツ」内容
●アクリル製マグネット1個（全24種）
●メモカード1枚（全10種）
●ガム（ソーダ味）1個
【ラインナップ】
1．青ピクミン A
2．黄ピクミン A
3．赤ピクミン A
4．羽ピクミン A
5．岩ピクミン A
6．白ピクミン A
7．紫ピクミン A
8．氷ピクミン A
9．ヒカリピクミン A
10．オッチン A
11．青ピクミン B
12．黄ピクミン B
13．赤ピクミン B
14．青ピクミン C
15．黄ピクミン C
16．赤ピクミン C
17．岩ピクミン B
18．紫ピクミン B
19．氷ピクミン B
20．羽ピクミン B
21．白ピクミン B
22．ヒカリピクミン B
23．オッチン B
24．チャッピー
マグネットサイズ：約40～80mm、厚さ約5mm
(C)Nintendo