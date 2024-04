【サンリオキャラクターズ キャラパキ 14袋入りVer.】4月29日 発売価格:1,814円

バンダイは、遊べるお菓子「サンリオキャラクターズ キャラパキ 14袋入りVer.」を4月29日に発売する。価格は1,814円。

「サンリオキャラクターズ キャラパキ」は、カラーリング(4色4味)とチョコレートの造形でサンリオキャラクターたちの魅力を引き出すチョコレート菓子。本商品は、全8種のサンリオキャラクターが14袋入りのセットになった大容量サイズとなっている。どのチョコレートが出るかは開けてのお楽しみ。

「サンリオキャラクターズ キャラパキ 14袋入りVer.」

・準チョコレート 14個(全8種)

1.ハローキティ

2.シナモロール

3.マイメロディ

4.クロミ

5.ポチャッコ

6.ポムポムプリン

7.タキシードサム

8.ハンギョドン

(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L648919

※発売日は流通により前後する場合があります。