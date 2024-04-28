【天皇賞・春】テーオーロイヤルが長距離王に！菱田騎手は悲願のGI初制覇！2着ブローザホーン、3着ディープボンド



第169回天皇賞・春 テーオーロイヤルが優勝(C)SANKEI

古馬GIの最高峰 ステイヤーNo.1決定戦 第169回天皇賞・春＜GI 4歳以上 オープン（国際）（指定）定量 コース：3,200メートル（芝・右 外）＞が28日に京都競馬場で行われ、菱田裕二騎手騎乗の1番人気テーオーロイヤル（牡6 鹿毛 栗東 岡田稲男厩舎 父リオンディーズ）が好位追走から直線で抜け出し優勝。勝ちタイムは3分14秒2。

2馬身差の2着に5番人気ブローザホーン、3着には2021年～3年で3年連続2着だった6番人気のディープボンドが入った。2番人気で昨年の菊花賞馬ドゥレッツァは15着大敗、ダービー馬タスティエーラは見せ場なく7着に終わった。

第169回 天皇賞・春の着順は以下の通り。

第169回天皇賞・春（GI）着順

2024年4月28日（日）3回京都4日 発走時刻：15時40分

着順 枠順 馬名（性齢 騎手名）人気

1着 7-14 テーオーロイヤル（牡6 菱田裕二）1

2着 3-5 ブローザホーン（牡5 菅原明良）5

3着 3-6 ディープボンド（牡7 幸英明）6

4着 8-17 スマートファントム（牡4 岩田望来）14

5着 2-4 ワープスピード（牡5 三浦皇成）8

6着 5-10 サヴォーナ（牡4 池添謙一）10

7着 4-7 タスティエーラ（牡4 J.モレイラ）4

8着 7-15 メイショウブレゲ（牡5 酒井学）16

9着 4-8 ゴールドプリンセス（牝4 田口貫太）13

10着 2-3 プリュムドール（牝6 和田竜二）12

11着 7-13 スカーフェイス（牡8 松若風馬）17

12着 1-1 サリエラ（牝5 武豊）3

13着 6-11 マテンロウレオ（牡5 横山典弘）11

14着 8-16 チャックネイト（セ6 鮫島克駿）9

15着 6-12 ドゥレッツァ（牡4 戸崎圭太）2

16着 5-9 シルヴァーソニック（牡8 M.デムーロ）7

中止 8-18 ハピ（牡5 浜中俊）15

取消 1-2 ヒンドゥタイムズ（セ8 団野大成）

※結果・出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。