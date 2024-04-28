ボーンマスvsブライトン スタメン発表
[4.28 プレミアリーグ第35節](バイタリティ スタジアム)
※22:00開始
<出場メンバー>
[ボーンマス]
先発
GK 42 マーク・トラバーズ
DF 5 ロイド・ケリー
DF 11 ダンゴ・ワッタラ
DF 15 アダム・スミス
DF 25 マルコス・セネシ
MF 4 ルイス・クック
MF 14 アレックス スコット
MF 19 ジャスティン・クライファート
MF 24 アントワーヌ・セメニョ
FW 9 ドミニク・ソランケ
FW 26 エネス・ウナル
控え
GK 1 ネト
GK 46 C. McKenna
DF 23 ジェームス・ヒル
DF 37 マックス・アーロンズ
DF 48 M. Kinsey
MF 10 ライアン・クリスティー
MF 49 D. Sadi
FW 50 Michael Dacosta
監督
アンドニ・イラオラ
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト ヴェルブルッヘン
DF 3 イゴール
DF 5 ルイス・ダンク
DF 19 バレンティン・バルコ
DF 42 オデル・オファイア
MF 9 ジョアン・ペドロ
MF 11 ビリー・ギルモア
MF 13 パスカル・グロス
MF 24 シモン・アディングラ
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
FW 55 マーク オマホニー
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 4 アダム・ウェブスター
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 14 アダム・ララーナ
MF 15 ヤクブ・モデル
MF 20 カルロス・バレバ
FW 10 フリオ・エンシソ
FW 18 ダニー・ウェルベック
FW 31 アンス・ファティ
監督
ロベルト・デ・ゼルビ
※22:00開始
<出場メンバー>
[ボーンマス]
先発
GK 42 マーク・トラバーズ
DF 5 ロイド・ケリー
DF 11 ダンゴ・ワッタラ
DF 15 アダム・スミス
DF 25 マルコス・セネシ
MF 4 ルイス・クック
MF 14 アレックス スコット
MF 19 ジャスティン・クライファート
MF 24 アントワーヌ・セメニョ
FW 9 ドミニク・ソランケ
控え
GK 1 ネト
GK 46 C. McKenna
DF 23 ジェームス・ヒル
DF 37 マックス・アーロンズ
DF 48 M. Kinsey
MF 10 ライアン・クリスティー
MF 49 D. Sadi
FW 50 Michael Dacosta
監督
アンドニ・イラオラ
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト ヴェルブルッヘン
DF 3 イゴール
DF 5 ルイス・ダンク
DF 19 バレンティン・バルコ
DF 42 オデル・オファイア
MF 9 ジョアン・ペドロ
MF 11 ビリー・ギルモア
MF 13 パスカル・グロス
MF 24 シモン・アディングラ
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
FW 55 マーク オマホニー
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 4 アダム・ウェブスター
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 14 アダム・ララーナ
MF 15 ヤクブ・モデル
MF 20 カルロス・バレバ
FW 10 フリオ・エンシソ
FW 18 ダニー・ウェルベック
FW 31 アンス・ファティ
監督
ロベルト・デ・ゼルビ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります