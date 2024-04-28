[4.28 プレミアリーグ第35節](バイタリティ スタジアム)

※22:00開始

<出場メンバー>

[ボーンマス]

先発

GK 42 マーク・トラバーズ

DF 5 ロイド・ケリー

DF 11 ダンゴ・ワッタラ

DF 15 アダム・スミス

DF 25 マルコス・セネシ

MF 4 ルイス・クック

MF 14 アレックス スコット

MF 19 ジャスティン・クライファート

MF 24 アントワーヌ・セメニョ

FW 9 ドミニク・ソランケ

FW 26 エネス・ウナル

控え

GK 1 ネト

GK 46 C. McKenna

DF 23 ジェームス・ヒル

DF 37 マックス・アーロンズ

DF 48 M. Kinsey

MF 10 ライアン・クリスティー

MF 49 D. Sadi

FW 50 Michael Dacosta

監督

アンドニ・イラオラ

[ブライトン]

先発

GK 1 バルト ヴェルブルッヘン

DF 3 イゴール

DF 5 ルイス・ダンク

DF 19 バレンティン・バルコ

DF 42 オデル・オファイア

MF 9 ジョアン・ペドロ

MF 11 ビリー・ギルモア

MF 13 パスカル・グロス

MF 24 シモン・アディングラ

MF 40 ファクンド・ブオナノッテ

FW 55 マーク オマホニー

控え

GK 23 ジェイソン・スティール

DF 4 アダム・ウェブスター

DF 34 ヨエル・フェルトマン

MF 14 アダム・ララーナ

MF 15 ヤクブ・モデル

MF 20 カルロス・バレバ

FW 10 フリオ・エンシソ

FW 18 ダニー・ウェルベック

FW 31 アンス・ファティ

監督

ロベルト・デ・ゼルビ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります