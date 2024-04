YouTubeチャンネル「dongmorris」では、女性が愛犬を起こそうとする様子が配信され、動画のコメント欄には「ふわふわしていてかわいい!」「何回見ても癒やされる」との声が続出しました。

なかなか動かないサモエド

注目を集めたのは「Stubborn Samoyed-Trying to get Cody in from the cold at bedtime.」という動画。

冒頭は、女性が大笑いしながら立ち尽くしているシーンからスタート。なにやら呆気にとられている様子です。どうやら女性はペットのサモエド犬・コーディを起こそうとしている様子。しかし、コーディはといえば、ぐで〜んと横になっていました。

一生懸命起こそうとする女性ですが、コーディはそれに応える気はまったくなさそう。あまりにも起きる気のないコーディに、女性も笑いが止まりません。

女性はコーディに抱きついた状態で、うめき声を上げながら何とか上半身は起こせました。しかしコーディはされるがままで、すべての力をだら〜んと抜けきっている様子。女性もカメラマンも思わず吹き出してしまいます。

最後はコーディを前に倒すことで、何とか起こすことに成功しました。動画の視聴者からは「モッフモフだね」「みんなが笑顔になれる動画は最高」「私もサモエドが飼いたくなったよ」といった声が上がっていました。脱力しきったサモエド犬を見て癒やされて、肩の力を抜いてみるのはいかがでしょうか。