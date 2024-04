セント レジス ホテル 大阪では、2024年6月1日(土)〜9月1日(日)の期間、セント レジス ホテル 大阪12階「セントレジスバー」にて「セントレジスアフタヌーンティー with TANEYA」が開催されます。

「セント レジス ホテル 大阪」の洗練された雰囲気を醸し出すと「たねや」の美しく上品な味わいのお菓子。

和と洋が融合された美味溢れるアフタヌーンティーが「セントレジスバー」にて2年ぶりに楽しめます。

セント レジス ホテル 大阪「セントレジスアフタヌーンティー with TANEYA」

価格:1名 ¥7,800 / グラスシャンパン付き 1名 ¥9,800

場所:セントレジスバー 12階:12:00 / 12:30 / 13:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 ※ 2時間制(90分ラストオーダー)

内容:≪ウェルカムスイーツ≫わらび餅,土山抹茶のシロップ

≪スイーツ≫季節の上生菓子,きな粉のおはぎ,生寒氷,バラの香り,生どらやき

≪スコーン≫抹茶スコーン,クロテッドクリーム

≪セイヴォリー≫ダックフォアグラ,合鴨のコンフィー,オレンジのテリーヌ,ブリオッシュ,フレンチトーストのクロックムッシュ,カレー風味のフルーツチャツ,サーモンリエットボール,ブロッコリー,とうもろこしとチョリソーのキッシュ

≪冷菓≫バニラアイスクリームのふくみ天平

わらび餅 土山抹茶のシロップ

「セントレジスアフタヌーンティー with TANEYA」では初夏の風を感じられる涼やかなウェルカムスイーツとして「わらび餅 土山抹茶のシロップ」をが楽しめます。

セント レジス ホテル 大阪にて、毎日夕刻に行うシャンパンサーベラージュで使用するシャンパングラスにて楽しめる、わらび餅は希少な国産わらび粉を使用し、素材本来の味と出来立ての食感を味わうため、賞味期限は1分です。

滋賀県土山の抹茶を使用した香り高いシロップと一緒に、とろけるようになめらかで弾力のある食感がたのしめます。

きな粉のおはぎ / 上生菓子/ 生寒氷 バラの香り

アフタヌーンティーでは三段のお重に詰めて、繊細で美しい4種のスイーツと抹茶スコーン、そして4種のセイヴォリーが楽しめます。

スイーツのお重では、紫陽花や夏の夜空を彩る花火などをうつした、月ごとに異なる季節の上生菓子入り。

「生寒氷 バラの香り」は、その場で食べる、アフタヌーンティーだからこそ体験出来るとろけるような食感が味わえます。

滋賀羽二重糯に十穀をあわせ、芳ばしいきな粉をかけて食べるおはぎもつめられています。

生どらやき

お重と一緒に、絶妙な焼き具合でふっくらとした生地の、たねやのロゴの焼き印が入った「生どらやき」も提供されます。

抹茶スコーン

「抹茶スコーン」はたねやで使用する滋賀県土山の抹茶とかのこ豆をたっぷり使用。特製のクロテッドクリームとともに、ほんのりとした苦みがアクセントの、和を感じるスコーンです。

4種のセイヴォリー

セイヴォリーのお重は、夏の味覚で彩った美しく鮮やかな色合いのセイヴォリー入り。

セント レジス ホテル 大阪のために特別に選ばれた、京都府宇治市のWABISUKE養鶏場のケージフリーの卵を使用したブリオッシュを合わせた「ダックフォアグラ 合鴨コンフィー オレンジのテリーヌ ブリオッシュ」や、とうもろこしの甘味とチョリソーの辛みが相まる「とうもろこしとチョリソーのキッシュ」など、季節の豊かな恵みとセント レジス ホテル 大阪の上質で洗練された味わいが楽しめます。

バニラアイスクリームのふくみ天平

「ふくみ天平」の最中種に、北海道十勝産の小豆を使ったこだわりの粒餡と、セント レジス ホテル 大阪ペストリーシェフ監修のクリーミーでなめらかなバニラアイスが挟んであります。

美しい日本庭園を眺めながら、楽しめる「セントレジスアフタヌーンティー with TANEYAは2024年6月1日(土)〜9月1日(日)セント レジス ホテル 大阪12階「セントレジスバー」で開催されます。

