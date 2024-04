情愛と官能のアルゼンチンタンゴの究極ステージ！TANGO ORIGIN 2024-Tango Rouge

ブエノスアイレスのショーハウスを上回るほどの豪華メンバーで構成されたタンゴショー「タンゴオリジン2024 -Tango Rouge-」が6月15日(土)から7月3日(水)まで、全国7か所で開催されます。

タンゴオリジン2024 -Tango Rouge-

名称:TANGO ORIGIN 2024-Tango Rouge

主催:株式会社タンゴオリジンプロダクション

協賛:TOKYO MX

開催日/開催場所

2024年6月15日(土) 滋賀県甲賀市・あいこうか市民ホール

2024年6月16日(日) 名古屋市芸術創造センター

2024年6月18日(火) 横浜みなとみらいホール

2024年6月21日(金) 君津市民文化ホール

2024年6月23日(日) 新橋・ニッショーホール

2024年6月30日(日) 大阪新歌舞伎座

2024年7月3日(水) 札幌文化芸術劇場

天才ピアニスト、エミリアーノ・グレコ率いる楽団に会田 桃子(バイオリン)、鈴木 崇朗(バンドネオン)、ブエノスアイレスで活躍する人気歌手ヴァニーナ・タヒーニが加わり、高い技術力に裏付けされた華やかな演奏にあわせて世界各地で活躍するトップダンサーたちが個性溢れるダンスを披露。

6月23日(日)新橋・ニッショーホール(旧ヤクルトホール)にて開催される東京公演にはスペシャルゲストとして、元女子十二楽坊のフオ・シャオジュン(二胡)、新純邦楽ユニット「WASABI」の元永拓(尺八)が登場するなど、ステージをさらに盛り上げます。

タンゴ愛好家はもちろん、アルゼンチンタンゴに馴染みのない方も楽しめる、芸術性の高い本物のタンゴショーとなっています。

■東京公演の詳細

実施日/時間 :2024年6月23日(日)/昼の部 14:30 開場、15:00 開演

/夜の部 18:00 開場、18:30 開演

開催場所 :新橋・ニッショーホール(旧ヤクルトホール)

出演者 :【演奏】

エミリアーノ・グレコ(ピアノ、音楽監督)Emiliano Greco

ニコラス・エンリッチ(バンドネオン)Nicolas Enrich

鈴木 崇朗(バンドネオン)Takatoki Suzuki

マティアス・グランデ(バイオリン)Matras Grande

会田 桃子(バイオリン)Momoko Aida

マニュエル・ゴメス(コントラバス)Manuel Gomez

ヴァニーナ・タヒーニ(シンガー)Vanina Tagini

【スペシャルゲスト】

フオ・シャオジュン(二胡)Huo Xiaojun

元永拓(尺八)Hiromu Motonaga

【ダンサー】

ネリ&シャニーナ Neri y Yanina(振付)

バネッサ&ファクンド Vanesa& Facundo

へスス&イアラ Jesus y lara

クリスティアン&ナオ Cristian y Nao

ミゲル&シャネル Miguel y Yanel

主な演奏予定曲:リベルタンゴ/ラ・クンパルシータ/パリのカナロ/

ノスタルヒアス(郷愁)/トルメンタ(嵐)/マレーナ/他

入場料 :全指定席 8,500円(税込)

チケット購入 :・タンゴオリジンプロダクション

03-6264-1539(受付 12:00〜21:00/日・祝日休)

