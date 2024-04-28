IT人材が長野県内に住んで仕事をする機会を提供！おためしナガノ2024

長野県は、信州ITバレー構想の実現に向けて、三大都市圏等のIT人材が県内に住んで仕事をする機会を提供する「おためしナガノ2024」の参加者を募集します。

募集期間は2024年4月26日(金)〜5月30日(木)17時までです。

おためしナガノ2024

富士見 森のオフィス(富士見町)

ワークテラス佐久(佐久市)

＜実施場所＞

17市町村 ※詳細は特設サイト(

https://otameshinagano.com/

)を確認してください。

＜実施期間＞

令和6年8月上旬〜令和7年2月末(最長約6か月間「おためし」いただけます)

＜主な支援 各種補助＞

オフィス利用料(注1)、引越し代、事業用交通費等を補助(注2)します。

(注1)オフィスとしてコワーキングスペースを利用いただきます。

(注2)補助金の総額は原則1人あたり上限30万円(1組3人の場合上限90万円)。

＜住居＞

実施場所により市町村が住居の提供や家賃補助、住居探しの支援を行います。

＜募集期間＞

4月26日(金)〜5月30日(木)17時

＜募集数＞

15組程度(1組3名まで)

書類(一次選考)及びWeb面談(二次選考)により参加者を決定します。

＜参加条件＞

(1)年齢 ：18歳以上、おおむね45歳以下の方

(2)居住地：長野県以外に居住している方(長野県出身者も対象)

(3)拠点 ：長野県内に拠点(本社、支社、事業所等)を有していない事業者

＜説明会＞

説明会をオンライン、名古屋・大阪で開催予定です。

【オンライン】令和6年5月9日(木)14:00〜16:00(Zoomによるオンライン開催)

【名古屋】5月13日(月) 【大阪】5月22日(水)-23日(木)

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