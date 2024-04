夏色限定色トロピカル！About Vintage「1960 Racing クロノグラフ」

About Vintageは「金庫に保管されるような良質なデザインと高品質の腕時計を良心的な価格で」をコンセプトにしたシンプルかつ機能的な時計を製作。

今回、人気No.1モデルである「1960 Racing クロノグラフ」の常夏カラーを発売します。

About Vintage「1960 Racing クロノグラフ」

商品名 : 1960 Racing クロノグラフ トロピカル

(シグネチャーブレスレット付)

発売日 : 5月15日 午後7時〜

(下記期間に事前登録いただいた方のみ購入できます)

事前登録期間: 4月29日〜

価格 : 57,000円(税込) ※付け替えベルトは1,000円から

販売数 : 日本国内30本限定販売

購入方法 : 公式HPにて事前登録必須

https://jp.aboutvintage.com/

商品発送予定: 6月末

同社が販売する数量限定モデルは毎回、公式発売日を待つことなくプレオーダー開始数時間で完売となるほどの人気を博しています。

今回発売する「1960 Racing クロノグラフ」は、150本限定生産。

日本国内では30本限定での販売となります。

購入方法は前作までとは変わり、事前登録必須となりますので下記詳細を確認してください。

人気No.1モデル

1960 Racing クロノグラフ

1960 Racing クロノグラフはヴィンテージの美的センスと、80年代の幾何学と機能主義的なモダニズムであるバウハウスデザイン的な描線の絶妙なバランスを兼ね備えたデザインとタキメーターや反射防止コーティングを施した傷に強いサファイアクリスタルに加え、さらに外径40mmのサージカル316Lスチール製ケースで包み込みました。

本商品のモデルで世界的カーレース実況者Will Buxton

タキメーターは右側サブダイヤルが1秒で1周する機能とベゼルの数字を使用し、車両が一定の距離、たとえば1kmなどを移動するのにかかる秒数に基づいて平均速度を算出できます。

まさにモーターレーシングを追いかけるのに最適な男のロマンをくすぐるようなメカニカルな造りです。

最近国内でラグスポ時計=ラグジュアリースポーツウォッチが人気を博していますが、その中でもクロノグラフモデルのラグジュアリー感とスポーティさは特にワンランク上をいくモデルとして非常に人気が高いです。

1960 Racing クロノグラフ トロピカル

裏蓋までトロピカル仕様に

その人気シリーズを2024年の夏は、文字盤だけではなくラグやケース部分、そして裏蓋にまでトロピカル要素を盛り込んだ夏仕様に仕上げました。

外した時にさりげなくヤシの木模様が顔を出す、そんな大人な遊び心もくすぐられる要素が盛り込まれています。

無料の文字入れ刻印サービスを利用して、世界に1つ特別な1本に

人生の毎瞬、毎秒を大切に、時計1つ1つに物語がある。

無料の刻印サービスを利用して、ただ時間を確認するためのアイテムではなく、あなたの人生の大切な瞬間の証となる時計にしよう。

日付や、名前、特別な意味を込めたメッセージなどを裏蓋に刻印し、大切な思い出を時計に刻もう。

時計造りだけが私たちの仕事ではなく、そのお手伝いをするのも私たちの役割です。

人生の特別な瞬間を心に刻み、カタチに残そう。

簡単・気軽にイメージチェンジ

About Vintageの全ての時計とベルトには「クイック リリース機能」がついています。

この機能のおかげで、専用工具を使わず簡単に時計のベルトの着せ替えを行うことができます!色の違いはもちろん、レザー・シリコン・ブレスレット・NATOなど様々な素材のベルトを着せ替えることで、服の着替えを楽しむように、一つの時計で何度でもイメージチェンジを楽しむことができます。

ビジネスやフォーマルなシーン、カジュアル、スポーティスタイル、さまざまな場面で活用できます。

