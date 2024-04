長期滞在できるビザも！タイランドプリビレッジJapan Roadshow 2024 タイ移住・国際教育セミナー

タイランドエリートインフォメーションセンターは、タイ長期滞在プログラム「タイランドプリビレッジ」による公式無料セミナー【Japan Roadshow 2024 タイ移住・国際教育セミナー】を、東京で2024年5月26日(日)、大阪で2024年5月28日(火)に開催します。

コロナ禍においても人気の衰えなかった海外移住。

中でもタイは日本人の移住・長期滞在先として人気を博しています。

一年中温暖な気候、手ごろな物価、親日で穏やかな国民性。

医療レベルも高く、日本食レストランもあちこちにあり日本人にはとても過ごしやすい国です。

多くの人が一度は考えたことのあるであろう海外での暮らし。

その最も大きなハードルの一つがビザではないでしょうか?

ビザ

そんな海外での暮らしを夢見る方々の一助になるべく、タイ移住・長期滞在プログラム「タイランドプリビレッジ」の公式無料セミナーを開催します!

タイの国営企業が運営する「タイランドプリビレッジ」に入会することで、最長20年間タイに長期滞在できるビザが入手できる他、タイ銀行口座開設、国際空港におけるVIP待遇など様々な特権を楽しめます。

今回のセミナーではタイランドプリビレッジの情報のみならず、タイのビザ、インターナショナルスクールの情報などタイ移住を検討なさっている方にオススメの講演が盛りだくさん!

ココでしか聞けない特別なセミナーであるので、方、この機会に是非参加してくださいませ。

【公式無料セミナー概要】

●東京会場

日時 :5月26日(日) 14:00-16:00

会場 :帝国ホテル 東京 本館4階 桜の間

所在地:東京都千代田区内幸町1丁目1-1

●大阪会場

日時 :5月28日(火) 15:00-17:00

会場 :ホテル日航大阪 7階 フォンタナ

所在地:大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目3-3

<講演内容>

・アメージングタイランド タイの魅力

タイ国政府観光庁

・タイのビザ

プルックサージャパン行政書士事務所

・タイ国家長期滞在プログラム「タイランドプリビレッジ」

日本正規代理店 タイランドエリートインフォメーションセンター(運営:株式会社大丸トレーディング)

・タイのインターナショナルスクール

International School Guide Thailand

・タイ最大のインターナショナルスクールKIS International School Reignwood Park

KIS International School Reignwood Park

※東京100名/大阪50名限定となっています。

申込受付は先着順となっていますので予めご了承ください。

プログラム表

プログラム裏

