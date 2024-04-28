ÆÉ½ñÎ¥¤ì¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢1990Ç¯Âå¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾å°Ì¤òÀê¤á¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¡¿¤Ê¤¼Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÜ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¨
¡Ø¤Ê¤¼Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÜ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ù¡Ê»°Âð¹áÈÁ/½¸±Ñ¼Ò¡ËÂè8²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÆÉ½ñ¤ò³Ú¤·¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¡¢¼ñÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¡×¡ÖÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ»þ´Ö¤ò¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ä¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö»Å»ö¤È¼ñÌ£¤¬Î¾Î©¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶ì¤·¤ß¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£¼«¤é¤â·ó¶È¤Ç¤Î¼¹É®³èÆ°¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Î»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¤¬¡¢Ï«Æ¯¤ÈÆÉ½ñ¤ÎÎò»Ë¤ò¤Ò¤â¤È¤¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¡Ö»Å»ö¤ÈÆÉ½ñ¡×¤Î¤¢¤êÊý¤ÎÊÑÁ«¤òÃ©¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯¤ÎÌäÂêÅÀ¤È¤Ï¡©¡Ø¤Ê¤¼Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÜ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ù¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎËÜ¹¥¤¡¦¼ñÌ£¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿ÞÕ¿È¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤Ê¤¼Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÜ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ù¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
ÆÉ½ñÎ¥¤ì¤È¼«¸Ê·¼È¯½ñ
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¡Ö¤Ê¤¼Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÜ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ò´§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÜ¤òÆÉ¤à¡Ö»þ´Ö¡×¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤ë¡£¤À¤¬Âè°ì¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ï¤º¤Ã¤ÈÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ò²Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½Âå¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡½ø¾Ï¤Ç°úÍÑ¤·¤¿±Ç²è¡Ø²ÖÂ«¤ß¤¿¤¤¤ÊÎø¤ò¤·¤¿¡Ù¤ÎÇþ¤Ï¡¢Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¥Ñ¥º¥É¥é¡×¤Ï¤Ç¤¤Æ¤â¡ÖÆÉ½ñ¡×¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¥Ñ¥º¥É¥é¡×¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡ÖÆÉ½ñ¡×¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¹Â¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤òÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢»ä¤Ï¶á¸½ÂåÆüËÜ¤ÎÆÉ½ñ¤ÈÏ«Æ¯¤ÎÎò»Ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Àï¸å¡¢ËÜ¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤¯¤ËÀï¸å¤Î¹¥·Êµ¤¤«¤é¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¿Í¸ýÁý²Ã¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤ËÜ¤ÏÇä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·1990Ç¯Âå¸åÈ¾°Ê¹ß¡¢¤È¤¯¤Ë2000Ç¯Âå¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î½ñÀÒ¹ØÆþ³Û¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢¼«¸Ê·¼È¯½ñ¤Î»Ô¾ì¤Ï¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ÐÈÇ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤ÎÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊÃ±¹ÔËÜ¡Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¼«¸Ê·¼È¯½ñ¤¬Ê¿À®¤Î´Ö¤ËµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£1989Ç¯¡ÊÊ¿À®¸µÇ¯¡Ë¤Ë¤Ï1ºý¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢90Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ï¥Ù¥¹¥È30Æþ¤ê¤·¤¿¼«¸Ê·¼È¯½ñ¤¬1¡Á4ºý¡¢1995Ç¯¤Ë5ºý¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡¢1996Ç¯¤Ë¤Ï¡ØÇ¾Æâ³×Ì¿¡Ù¤È¡Ø¡ÖÄ¶¡×ÊÙ¶¯Ë¡¡Ù¡ÊÌî¸ýÍªµªÍº¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¡¢1995Ç¯¡Ë¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î1¡¢2°Ì¤òÆÈÀê¤¹¤ë¤Ë»ê¤ë¤Î¤À¡£¤³¤Î¸å¤Î2000Ç¯Âå¤â¤³¤ÎÀª¤¤¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£90Ç¯Âå¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¼«¸Ê·¼È¯½ñ¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼ÆÉ½ñÎ¥¤ì¤¬µ¯¤³¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¼«¸Ê·¼È¯½ñ¤ÏÆÉ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆÉ½ñÎ¥¤ì¤È¼«¸Ê·¼È¯½ñ¤Î¿¤Ó¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÈ¿ÈæÎã¤Î¥°¥é¥Õ¤òÉÁ¤¯¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡Ø²ÖÂ«¤ß¤¿¤¤¤ÊÎø¤ò¤·¤¿¡Ù¤ÎÇþ¤â¡¢¼«¸Ê·¼È¯½ñ¤Ï¡¢ÆÉ¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¥Î¥¤¥º¤Î¤Ê¤¤¡Ö¥Ñ¥º¥É¥é¡×¡¢¥Î¥¤¥º¤À¤é¤±¤ÎÆÉ½ñ
¡¡Çþ¤¬¡Ö¥Ñ¥º¥É¥é¡×¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¥Ö¥ë¤Ê¸ä³Ú¤À¤«¤é¤À¡£¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¡¢´ûÃÎ¤ÎÂÎ¸³¤ÎÆ§½±¤Ï¡¢¤à¤·¤íÆ¬¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ë¤¹¤é¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Î¥¤¥º¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡ÂÐ¤·¤ÆÆÉ½ñ¤Ï¡¢²¿¤¬¸þ¤³¤¦¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¡¢¥¢¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¥Ö¥ë¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¥Î¥¤¥ºÀ¤³¤½¤¬¡¢Çþ¤¬ÆÉ½ñ¤ò¼êÊü¤·¤¿¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢1990Ç¯Âå°ÊÁ°¤Î¡ÒÀ¯¼£¤Î»þÂå¡Ó¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÒÆâÌÌ¤Î»þÂå¡Ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÉ½ñ¤Ï¤à¤·¤í¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÎÍßË¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ»²²Ã¤¢¤ë¤¤¤Ï¼«¸ÊÃµº÷¤ÎÍßË¾¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¼Ò²ñ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·90Ç¯Âå°Ê¹ß¤Î¡Ò·ÐºÑ¤Î»þÂå¡Ó¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ò¹ÔÆ°¤Î»þÂå¡Ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ô¾ìÅ¬¹ç¤¢¤ë¤¤¤Ï¼«¸Ê´ÉÍý¤ÎÍßË¾¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢2000Ç¯Âå°Ê¹ß¤Î»×ÁÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡2000Ç¯Âå¡¢¡Ö·ÐºÑ¤Î»þÂå¡×¤ÎÅþÍè¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¾ðÊó¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¼Ò²ñ¤äÀ¤³¦¤¬¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¸÷¨¡¨¡¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤Î¤³¤í¤Ï¡¢¸«¤¨¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ãÂ³¤¤ÏËÜ½ñ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ä